Xây dựng Đảng Hợp Minh - Hành trình đổi mới, phát triển toàn diện Nhờ quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy tiềm năng, lợi thế và tiên phong chuyển đổi số một cách hiệu quả, Hợp Minh (có địa danh Vĩnh Thành xưa, nơi từng vinh dự được Bác Hồ về thăm) đã tạo nên những bước tiến đáng ghi nhận trên hành trình phát triển. Mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2026, kiểu mẫu vào năm 2028 là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của cả hệ thống chính trị và người dân nơi đây.

Mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa

Xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An, được hình thành từ sự sáp nhập của 5 đơn vị hành chính: Vĩnh Thành, Viên Thành, Sơn Thành, Bảo Thành và Long Thành.

Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên 54,75 km² và dân số 45.210 người, trong đó, đồng bào Công giáo chiếm 15,6%. Với 47 xóm, 74 chi bộ và 1.635 đảng viên.

Xã Hợp Minh hôm nay trên hành trình đổi mới. Ảnh: Đảng bộ xã Hợp Minh

Trong dòng chảy lịch sử, xã Hợp Minh đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Toàn xã có 721 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, cùng 46 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay, trên địa bàn còn 349 thương binh, 110 bệnh binh, 58 thân nhân liệt sĩ và 78 người nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng. Những con số ấy không chỉ gợi nhắc ký ức bi hùng, mà còn khẳng định truyền thống kiên cường, bất khuất của một vùng quê giàu lòng yêu nước.

Xã Hợp Minh cũng là mảnh đất gắn với dấu ấn đặc biệt của lịch sử hiện đại, khi vào ngày 10/12/1961, Bác Hồ đã về thăm Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Thành, nay là xóm Vĩnh Tháp, xã Hợp Minh. Để lưu giữ ký ức thiêng liêng ấy, chính quyền và nhân dân địa phương đã xây dựng Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Vĩnh Thành tại xóm Vĩnh Tháp, trưng bày nhiều tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá. Công trình không chỉ là di tích lịch sử-văn hóa của xã mà còn là địa chỉ đỏ, nơi hun đúc tinh thần cách mạng, giáo dục truyền thống, nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp bước con đường Bác hằng mong muốn.

Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành tại xóm Vĩnh Tháp, xã Hợp Minh. Ảnh: Đảng bộ xã Hợp Minh

Trường cấp 1 Vĩnh Thành - nơi Bác Hồ từng trò chuyện với nhân dân Vĩnh Thành xưa, nay là Hợp Minh, vào năm 1961 đã được địa phương dựng bia đá lưu niệm, đây là địa chỉ đỏ để các thế hệ học sinh ghi nhớ, nhắc nhở mình nỗ lực học tập và làm theo lời dạy của Người. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trên địa bàn xã Hợp Minh hiện có 17 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó, có 4 di tích cấp quốc gia và 13 di tích cấp tỉnh, tạo nên bức tranh đa dạng về chiều sâu văn hóa, lịch sử.

Nổi bật trong số đó là đền Hào Kiệt (xóm Hào Cường) - Di tích lịch sử cấp quốc gia được công nhận năm 2023, thờ Thái Úy Lai Quốc Công Phan Công Tích, một danh tướng dưới triều Lê Trung Hưng.

Ngôi đền bề thế với nhiều hạng mục kiến trúc truyền thống, đồng thời là nơi diễn ra 2 lễ hội lớn hằng năm: Lễ hội Làng Hào Kiệt (11 - 12 tháng 2 âm lịch) và Lễ Lục ngoạt (13 - 16 tháng 6 âm lịch). Nếu phần lễ trang nghiêm với các nghi thức Yết cáo, Đại tế… thì phần hội lại rộn ràng với các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao và giao lưu cộng đồng, thu hút đông đảo nhân dân, góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần phong phú.

Đền Hào Kiệt (xóm Hào Cường) – Di tích lịch sử cấp quốc gia tại xóm Hào Cường, xã Hợp Minh. Ảnh: Đảng bộ xã Hợp Minh

Cùng với đó, nhà thờ Lê Doãn Nhã (xóm Tràng Sơn) - Di tích lịch sử cấp quốc gia -lưu giữ ký ức về chí sĩ Lê Doãn Nhã (1837-1888) và phong trào Cần Vương ở địa phương. Công trình được dựng lần đầu năm 1892 (triều Thành Thái, năm thứ 5) trên khu vườn của cụ Lê Văn Đăng, thân sinh chí sĩ. Sau khi bị đốt phá trong thời kỳ phong trào Cần Vương bị đàn áp, nhà thờ được phục dựng năm 1924 (triều Khải Định) ngay trên nền đất cũ, đến nay vẫn là nơi tôn vinh khí phách bất khuất của người con ưu tú quê hương.

Không thể không nhắc tới nhà thờ Hoàng Tá Thốn (xóm Vạn Tràng, xã Long Thành trước đây, nay thuộc xã Hợp Minh) - Di tích lịch sử cấp quốc gia, tưởng niệm vị tướng thủy quân triều Trần, Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn (1254-1339). Ông là danh tướng có công lớn trong các cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông, đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Sau khi lập nhiều chiến công hiển hách, ông được phong tước “Sát Hải Đại Vương” và ban đất ở vùng Thiên Bồng (nay là làng Vạn Tràng) để lập trang trại.

Trải qua nhiều thế kỷ, nơi đây trở thành không gian linh thiêng, vừa tưởng nhớ công lao của vị tướng, vừa là điểm tựa tinh thần của bao thế hệ con cháu. Những di tích ấy, cùng lễ hội truyền thống đang được gìn giữ đã góp phần làm nên đời sống văn hóa đặc sắc của xã Hợp Minh hôm nay.

Xã Hợp Minh còn lưu giữ và phát huy nhiều lễ hội truyền thống, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc của địa phương. Ảnh: Đảng bộ xã Hợp Minh

Không chỉ được biết đến với hệ thống di tích dày đặc, xã Hợp Minh còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc trong đời sống thường nhật. Các CLB văn hóa - nghệ thuật ở địa phương vẫn được duy trì bền bỉ, trở thành điểm hẹn tinh thần của người dân. Nổi bật có CLB Dân ca ví, giặm, CLB chèo ở xóm Nông Trang (xã Sơn Thành cũ), CLB Tuồng cổ và CLB Trống tế ở xã Long Thành (cũ). Bên cạnh đó, tại xã Bảo Thành (cũ), phong trào văn nghệ, thể thao cũng sôi nổi với CLB Dân ca ví, giặm và CLB Dưỡng sinh, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Những CLB này không chỉ nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật truyền thống, mà còn góp phần thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, tạo không gian văn hóa cộng đồng giàu bản sắc.

Từ tiềm năng đến dấu ấn đổi thay

5 năm qua, dù đối mặt với không ít khó khăn, xã Hợp Minh vẫn khẳng định vị thế bằng những bước tiến vững chắc trên con đường phát triển. Kinh tế của xã tăng trưởng nhanh, chuyển dịch đúng hướng, khai thác hiệu quả các lợi thế địa phương.

Tổng giá trị sản phẩm năm 2025 ước đạt 2.223,8 tỷ đồng, tăng 923,3 tỷ đồng so với năm 2020, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,45%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước tính 76,9 triệu đồng, tăng 26,1 triệu đồng so với năm 2020, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Nhiều mô hình kinh tế ở xã Hợp Minh đang phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho người dân. Ảnh: Đảng bộ xã Hợp Minh Nhiều mô hình kinh tế ở xã Hợp Minh đang phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho người dân. Ảnh: Đảng bộ xã Hợp Minh Nhiều mô hình kinh tế ở xã Hợp Minh đang phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho người dân. Ảnh: Đảng bộ xã Hợp Minh

Ngành nông nghiệp phát triển toàn diện, chú trọng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản phẩm và hướng tới bền vững. Giá trị sản phẩm nông nghiệp năm 2025 ước đạt 532 tỷ đồng, tăng 92,9 tỷ đồng so với năm 2020, với tốc độ tăng trưởng bình quân 3,85%.

Trong lĩnh vực trồng trọt, xã chú trọng sản xuất lúa chất lượng cao, liên kết bao tiêu sản phẩm và linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng kinh tế. Các mô hình nhà lưới trồng rau, quả sạch được hình thành, với 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Sản lượng lương thực bình quân hằng năm duy trì khoảng 25.000 tấn, khẳng định vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế địa phương. Chăn nuôi chuyển dịch theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, đồng thời, chú trọng khâu chọn giống và phòng dịch, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Nhờ phát triển hài hòa giữa nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác, xã Hợp Minh đã có sự phát triển toàn diện với một diện mạo khang trang và thịnh vượng. Ảnh: Đảng bộ xã Hợp Minh

Trong lĩnh vực thủy sản, xã tận dụng hơn 200 ha mặt nước để nuôi trồng, mỗi năm cung cấp hàng trăm tấn sản phẩm cho thị trường, mang lại giá trị ngày càng cao. Lâm nghiệp được chú trọng bảo vệ và phát triển bền vững, với diện tích rừng hơn 1.000 ha, vừa khai thác hợp lý vừa trồng mới hằng năm. Song song đó, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được triển khai tích cực, nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân.

Ngành công nghiệp - xây dựng ghi dấu ấn với giá trị sản phẩm ước đạt 1.172,7 tỷ đồng, tăng 595,9 tỷ đồng so với năm 2020, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 15,25%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.656,8 tỷ đồng, tăng 889,8 tỷ đồng. Các nghề chủ lực như mộc dân dụng, cơ khí, may đo và chế biến thực phẩm được mở rộng, thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Hệ thống giao thông nông thôn, nội đồng được bê tông hóa, nhựa hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đi lại. Cơ sở hạ tầng như nhà ở, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư nâng cấp, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn.

Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Ảnh: Đảng bộ xã Hợp Minh

Ngành thương mại - dịch vụ của xã phát triển đa dạng, với giá trị sản phẩm đạt 519 tỷ đồng, tăng 234,5 tỷ đồng so với năm 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,3%. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 2.341 tỷ đồng, tăng 1.057,3 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu tiêu dùng ngày càng mở rộng.

Các hoạt động kinh doanh được kiểm soát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hệ thống tín dụng và ngân hàng cũng vận hành hiệu quả, với 2 quỹ tín dụng nhân dân (Viên Thành và Bảo Thành) cùng 2 chi nhánh ngân hàng (BIDV và VietinBank), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn sản xuất, kinh doanh.

Những thành quả ấy là minh chứng rõ nét cho sự phát triển toàn diện của xã Hợp Minh, trong đó, các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội được kết hợp hài hòa, tạo nên diện mạo mới cho quê hương trong giai đoạn mới.

Tầm nhìn và định hướng phát triển

Bước vào nhiệm kỳ mới, xã Hợp Minh đặt ra mục tiêu phát triển toàn diện, vừa chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, vừa thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Cải cách thủ tục hành chính giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thuận tiện, nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển địa phương. Ảnh: Đảng bộ xã Hợp Minh

Chuyển đổi số được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực, từ hoạt động của Đảng, chính quyền đến các tổ chức chính trị - xã hội. Xã cũng chú trọng thu hút đầu tư vào công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, đồng thời, xã hội hóa giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, phát triển văn hóa và bảo tồn bản sắc dân tộc.

Về kinh tế, sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với tiềm năng địa phương. Đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn ứng dụng công nghệ cao, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo vùng quy hoạch là trọng tâm.

Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao với nhiều khu dân cư khang trang, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp của xã Hợp Minh. Ảnh: Đảng bộ xã Hợp Minh

Đến năm 2030, xã Hợp Minh đặt mục tiêu tổng giá trị sản phẩm đạt trên 4.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì khoảng 12%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hợp lý, trong đó công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm tỷ trọng chủ yếu, nông nghiệp phát triển bền vững. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt khoảng 135 triệu đồng/năm, hạ tầng giao thông được cứng hóa gần như hoàn toàn, tạo diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại. Xã phấn đấu hoàn thành chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2026 và kiểu mẫu vào năm 2028.

Địa phương cũng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn 0,2%; đời sống văn hóa, tinh thần được nâng cao, với trên 30% gia đình thường xuyên rèn luyện thể thao, gần 90% thôn đạt chuẩn văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe được chú trọng, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống còn 7,5%. Giáo dục tiếp tục là điểm sáng với 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó, 2/3 số trường đạt chuẩn mức độ 2.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hợp Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025 -2030 nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đảng bộ xã Hợp Minh

Xã Hợp Minh xác định 3 khâu đột phát trong nhiệm kỳ mới gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Cùng với đó, tập trung chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng nền hành chính kiến tạo, chuyên nghiệp, hiện đại, vì dân phục vụ. Quan trọng là tăng cường thu hút đầu tư; xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tích cực huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng nâng cấp hệ thống hạ tầng nông thôn đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển.

Những định hướng này hứa hẹn sẽ đưa Hợp Minh tiến tới một tương lai phát triển bền vững, hài hòa, gắn kết với sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.