Thời sự Chỉ định 25 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hợp Minh (Nghệ An) Chiều 29/8, Đảng bộ xã Hợp Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 199 đảng viên đại diện cho 1.635 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ xã Hợp Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TL



Nhiều kết quả nổi bật

Đảng bộ xã Hợp Minh được thành lập trên cơ sở kế thừa, tiếp nối quá trình lãnh đạo Đảng ủy các xã Vĩnh Thành, Viên Thành, Sơn Thành, Bảo Thành, Long Thành. Đảng bộ có 74 chi bộ với 1.635 đảng viên.

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Minh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TL



Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 5 xã trước sáp nhập và xã Hợp Minh hiện nay đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,45%, thu nhập bình quân đầu người đạt 76,91 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công nghiệp từng bước hình thành với các cơ sở sản xuất hàng gia công may mặc, mộc dân dụng; một số sản phẩm OCOP có sức cạnh tranh ra đời, góp phần giải quyết đầu ra cho nông sản, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: TL



Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều dấu ấn nổi bật; hoạt động y tế, an sinh xã hội được chăm lo; quốc phòng, an ninh được tăng cường, củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; hệ thống chính trị được củng cố. Sau khi thực hiện sắp xếp xã, bộ máy của hệ thống chính trị xã đã nhanh chóng được hình thành, khắc phục khó khăn trước mắt để đi vào hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Đề - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hợp Minh trình bày báo chính trị tại đại hội. Ảnh: TL



Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phát huy tiềm năng lợi thế; đẩy mạnh chuyển đổi số; tạo đột phá, quyết tâm đưa xã Hợp Minh phát triển nhanh, bền vững”.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã điều hành tham luận tại đại hội. Ảnh: TL



Theo đó, tổng giá trị sản phẩm (theo giá so sánh 2010) đến năm 2030 ước đạt từ 4.000 - 4.200 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 12,0% đến 12,5%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 ước đạt từ 135,0 - 140,0 triệu đồng/năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2030 ước đạt: 3.395 tỷ đồng.

Phấn đấu đến năm 2026 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, đến năm 2028 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Đảng viên cao tuổi tham dự đại hội. Ảnh: TL



Hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp Minh đã đạt được.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TL

Đồng chí nhấn mạnh việc thành lập xã Hợp Minh trên cơ sở sáp nhập 5 xã của huyện Yên Thành cũ sẽ tạo ra một không gian phát triển rộng lớn hơn, có những tiềm năng, lợi thế mới trong phát triển kinh tế - xã hội, sát dân, phục vụ nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh kỳ vọng xã Hợp Minh sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành trung tâm công nghiệp – dịch vụ mới gắn với xây dựng nông nghiệp xanh, nông thôn mới kiểu mẫu trong 5 – 10 năm tới.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: TL



Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội Đảng bộ đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An gợi mở một số vấn đề, đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ và xem xét quyết nghị.

Theo đó, xã Hợp Minh cần tập trung xây dựng, hoàn chỉnh và quản lý các loại quy hoạch; thu hút đầu tư, hình thành cụm công nghiệp- khu công nghiệp.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Trong đó, tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch xã bài bản, định hình không gian phát triển, mở rộng về quy mô, quy hoạch có tầm nhìn chiến lược dài hơi, tránh việc manh mún, nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của xã sau này.

Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cấp xã phù hợp với định hướng quy hoạch của tỉnh Nghệ An và của xã. Đảm bảo quy hoạch có tầm nhìn 20- 30 năm, linh hoạt thích ứng với biến động kinh tế - xã hội và xu hướng phát triển vùng. Công tác quy hoạch đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc, công khai, minh bạch thông tin để người dân và doanh nghiệp tiếp cận, khai thác hiệu quả.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TL



Cùng đó, xã tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, chủ động phối hợp với tỉnh, doanh nghiệp để mời gọi các nhà đầu tư hướng đến những công trình, dự án có tiềm năng để tạo động lực phát triển vùng. Quan tâm đầu tư các lĩnh vực: Chế biến nông sản, thực phẩm; cơ khí- điện tử- vật liệu xây dựng; sản xuất hàng tiêu dùng,…

Bên cạnh đó, xã Hợp Minh cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; tận dụng nguồn nguyên liệu cũng như nhân lực tại địa phương. Mở rộng các mô hình sản xuất an toàn, hữu cơ, gắn với xây dựng thương hiệu, sản phẩm đặc trưng của địa phương và thị trường tiêu thụ.

Các đại biểu dự đại hội.

Hỗ trợ thành lập hợp tác xã kiểu mới, củng cố hoạt động các HTX, phát triển một số sản phẩm OCOP thành hàng hóa có sức cạnh tranh cao... Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các nguồn lực, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đa dạng hoá thị trường… nhất là đối với các lĩnh vực xã có thế mạnh.

Đẩy mạnh liên kết với các xã, địa phương khác nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của xã Hợp Minh để mở rộng không gian phát triển và các sản phẩm của vùng.

Xã cũng cần xây dựng chính quyền số và xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, liêm chính, hành động, phục vụ vì lợi ích chung.

Đồng thời, chăm lo toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, trọng tâm là giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Thanh An đề nghị Đảng bộ xã Hợp Minh cần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: TL



Quan tâm công tác phát triển đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy tối đa dân chủ ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Hoàn thiện, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp gắn với tinh gọn, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và thôn xóm.

Đồng chí đề nghị ngay sau đại hội, Đảng bộ cần khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội với những chương trình, đề án cụ thể, bám sát thực tiễn, với tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, cùng toàn tỉnh hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ba Chấp hành Đảng bộ xã Hợp Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025 -2030 nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL



Tại Đại hội, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 25 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hợp Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó Thường trực Đảng ủy xã gồm 3 đồng chí: Vũ Tuấn Dũng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Văn Đề - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Nguyễn Thị Phương Thảo- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Minh.

