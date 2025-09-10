Thứ Năm, 9/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Bắt nhóm thanh niên dùng dao hành hung người dân ở Nghệ An

Quỳnh Trang 09/10/2025 20:13

Công an xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An) vừa bắt giữ 3 thanh niên có hành vi dùng hung khí gây thương tích cho một người dân địa phương do mâu thuẫn cá nhân; một đối tượng khác đang bỏ trốn.

Ngày 9/10, Công an xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng hung khí gây thương tích cho người dân.

Theo điều tra, vào khoảng 14 giờ ngày 6/10/2025, ông Trần Xuân Hường (SN 1972, trú xã Hợp Minh) bị nhóm gồm 4 nam thanh niên lạ mặt dùng hung khí tấn công, khiến ông phải nhập viên khâu vết thương. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Hợp Minh đã khẩn trương xác minh, điều tra và khoanh vùng nghi phạm. Đến ngày 9/10, lực lượng chức năng bắt giữ được 3 đối tượng gồm: Thái Văn Thiết (SN 2001, trú xã Quan Thành), Phạm Quốc Mạnh (SN 2007, trú huyện Yên Thành) và Hoàng Nguyễn Viết Danh (SN 2007, trú xã Hợp Minh). Một đối tượng còn lại hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.

bna_2(1).jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với người thân của ông Trần Xuân Hường nên đã rủ nhau mang theo dao tìm đến “giải quyết”. Khi thấy ông Hường đến để giảng hòa, nhóm này đã manh động dùng hung khí gây thương tích cho ông.

Tang vật thu giữ gồm 2 con dao và 2 xe mô tô mà các đối tượng sử dụng khi gây án.

Hiện Công an xã Hợp Minh đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời kêu gọi đối tượng đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bắt khẩn cấp người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở Hà Nội

Bắt khẩn cấp người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở Hà Nội

Nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí hành hung người đi đường

Nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí hành hung người đi đường

Khống chế người chồng hành hung vợ bị thương tại phường Thành Vinh

Khống chế người chồng hành hung vợ bị thương tại phường Thành Vinh

Xã Hợp Minh

Đọc tiếp

Bắt khẩn cấp người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở Hà Nội

Bắt khẩn cấp người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở Hà Nội

Nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí hành hung người đi đường

Nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí hành hung người đi đường

Khống chế người chồng hành hung vợ bị thương tại phường Thành Vinh

Khống chế người chồng hành hung vợ bị thương tại phường Thành Vinh

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Bắt nhóm thanh niên dùng dao hành hung người dân ở Nghệ An

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO