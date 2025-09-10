Pháp luật Bắt nhóm thanh niên dùng dao hành hung người dân ở Nghệ An Công an xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An) vừa bắt giữ 3 thanh niên có hành vi dùng hung khí gây thương tích cho một người dân địa phương do mâu thuẫn cá nhân; một đối tượng khác đang bỏ trốn.

Ngày 9/10, Công an xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng hung khí gây thương tích cho người dân.

Theo điều tra, vào khoảng 14 giờ ngày 6/10/2025, ông Trần Xuân Hường (SN 1972, trú xã Hợp Minh) bị nhóm gồm 4 nam thanh niên lạ mặt dùng hung khí tấn công, khiến ông phải nhập viên khâu vết thương. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Hợp Minh đã khẩn trương xác minh, điều tra và khoanh vùng nghi phạm. Đến ngày 9/10, lực lượng chức năng bắt giữ được 3 đối tượng gồm: Thái Văn Thiết (SN 2001, trú xã Quan Thành), Phạm Quốc Mạnh (SN 2007, trú huyện Yên Thành) và Hoàng Nguyễn Viết Danh (SN 2007, trú xã Hợp Minh). Một đối tượng còn lại hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với người thân của ông Trần Xuân Hường nên đã rủ nhau mang theo dao tìm đến “giải quyết”. Khi thấy ông Hường đến để giảng hòa, nhóm này đã manh động dùng hung khí gây thương tích cho ông.

Tang vật thu giữ gồm 2 con dao và 2 xe mô tô mà các đối tượng sử dụng khi gây án.

Hiện Công an xã Hợp Minh đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời kêu gọi đối tượng đang bỏ trốn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.