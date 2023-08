Hy vọng nào cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ở U23 Việt Nam?

Sau trận giao hữu với Bahrain, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chốt quân số với 23 thành viên để bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vua mà thầy trò ông Đinh Thế Nam đã giành được hồi năm 2022 tại Campuchia.

Điều đáng chú ý là lần ra quân này, U23 Việt Nam mang đi một đội hình gồm 3 lứa tuổi gồm U18, U20 và U23, trong đó chỉ có 7 tuyển thủ đúng “chuẩn” 23 tuổi gồm Đình Duy, Duy Cương (Đà Nẵng), Văn Việt (Sông Lam Nghệ An), Minh Khoa (Bình Dương), Văn Chuẩn (Hà Nội), Minh Quang (Bình Thuận), Minh Hiếu (Hoàng Anh Gia Lai đang thi đấu ở Hàn Quốc). Tuy không đặt nặng nhiệm vụ bảo vệ bằng được kết quả đã có, dù vậy thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng xác định sẽ phấn đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì tương lai của từng cá nhân cũng như đội bóng ở phía trước.

U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Thái Lan. Ảnh: VFF

Dù chưa thể định hình một bộ khung qua thời gian tập trung cũng như thi đấu kiểm tra qua giao hữu, nhưng những gì diễn ra qua trận đấu với Bahrain cũng sơ bộ cho thấy các quân bài ưng ý nhất trong tay ông thầy người Khánh Hòa. Đó là Văn Chuẩn, Nam Hải, Duy Cương, Minh Khoa, Đình Duy, Đức Việt, Văn Trường, Minh Quang, Văn Khang, Quốc Việt và Ngọc Thắng. Bàn thắng U23 Việt Nam ghi được do Ngọc Thắng kiến tạo và Quốc Việt lập công. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã lần lượt thay đội hình trên với 8 cái tên tiếp theo vào sân, để kiểm tra một cách toàn diện và khách quan nhất để đưa ra một kết luận rằng, ông hài lòng với những gì học trò thể hiện trong trận đấu.

Dữ liệu trên đồng thời cho thấy những tuyển thủ từng thi đấu cho U23 Việt Nam ở SEA Games 32 dưới tay huấn luyện viên Philip Troussier như Văn Chuẩn, Duy Cương, Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt và Ngọc Thắng đang tiếp tục được tin dùng, mặc dù những cái tên nói trên không phải là những người được ra sân thường xuyên ở V-League 2023 này. Trong danh sách 26 cầu thủ và tới đây là rút gọn 23 cầu thủ, vẫn còn những cái tên như Văn Việt, Xuân Tiến (Sông Lam Nghệ An), Vĩ Hào (Bình Dương) hay Ngọc Sơn (Nam Định)…là những nhân tố quan trọng ở các đội bóng chủ quản, nhưng vì nhiều lý do nên họ có thể chỉ là những nhân tố dự bị sắp tới?

Tất nhiên sẽ có sự cạnh tranh rất lớn để cùng nhau tiến bộ, đóng góp nhiều nhất cho đội bóng. Ví dụ như Văn Việt ra quân ở V-League nhiều hơn Văn Chuẩn, dù cái tên sau có “thâm niên” U23 nhiều hơn, nên chỉ cần một sơ suất nhỏ là lập tức bị thay thế. Duy Cương có kinh nghiệm ở U23 Việt Nam lẫn V-League nhưng luôn có những nhân tố có lợi thế như Văn Hà, Nguyên Hoàng chờ sẵn để vào sân khi có yêu cầu. Hàng tiền vệ mới là nơi “chật chội” tài năng khiến ông thầy phải khó khăn khi lựa chọn nhưng chắc chắn Văn Khang, Văn Trường, Đức Việt…là những cái tên ưng ý hơn cả.

Đinh Xuân Tiến và Khuất Văn Khang là 2 trong số các cầu thủ lên hội quân muộn nhất của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong khi đó, Xuân Tiến với 4 bàn ở V-League, ứng viên cho danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” mùa bóng 2023 cũng sẽ sẵn sàng vào sân để làm nên chuyện như cách ông Như Thuật sử dụng tiền vệ này ở Sông Lam Nghệ An để khai thông thế bế tắc…Trên hàng công, “mũi khoan” Quốc Việt sẽ được giao trọng trách lớn nhất khi U23 Việt Nam vắng chân sút Văn Tùng…

Có một điều đáng chú ý là tùy vào từng ông thầy mà cầu thủ này được sử dụng thường xuyên, còn cầu thủ khác thì không do cách dùng người không giống nhau, do yêu cầu kỹ chiến thuật khác nhau. Ví dụ như trường hợp của Xuân Tiến. Hãy nhớ ở U20 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng gọi nhưng không dùng Xuân Tiến mà không rõ lý do chấn thương hay nguyên do gì khác? Ở SEA Games 32, huấn luyện viên Troussier tuy dùng Xuân Tiến khá ít nhưng cũng không cho anh thi đấu đúng vị trí sở trường? Trận gặp U23 Indonesia, Xuân Tiến chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm cũng như những phút vào sân ít ỏi trước đó chỉ khiến người ta thấy anh bơ vơ, lạc lõng giữa một tập thể gắn kết. Chỉ có ở Sông Lam Nghệ An thì Xuân Tiến mới được chơi như “cá gặp nước”- tiền vệ tấn công, được chơi gần cầu môn đối phương nhất và có nhiều cơ hội ghi bàn nhất.

Hy vọng, ở giải đấu này, Xuân Tiến được đặt đúng vị trí sở trường và phát huy tốt nhất những gì anh có, bổ sung thêm “dữ liệu” sau những gì đã có ở V-League 2023.

Các cầu thủ đều đạt trạng thái tốt về thể lực và không có trường hợp nào bị chấn thương. Ảnh: VFF

Trong nhóm cầu thủ trẻ xuất sắc của Sông Lam Nghệ An tại U23 Việt Nam hiện tại (rất tiếc Văn Cường vắng mặt do chưa lành chấn thương), cơ hội sẽ lần lượt dành cho Nam Hải, Văn Việt, Xuân Tiến rồi mới tới Nguyên Hoàng, Long Vũ. Nam Hải được gọi trong danh sách tiền vệ nhưng có lẽ sẽ được dùng ở vị trí hậu vệ nhờ thể hình tốt, nhờ thực chiến ở V-League và tất nhiên khi cần sẽ được đưa trở lại hàng tiền vệ như cách Sông Lam Nghệ An đã vận hành.

Điều thú vị ở SEA Games 32 là Văn Cường (chứ không phải Xuân Tiến như kỳ vọng) thì lần này, hy vọng Nam Hải sẽ biết cách chứng minh việc lựa chọn anh là đúng đắn? Và tất nhiên, niềm hy vọng Xuân Tiến rất khó khăn để cạnh tranh với những đồng đội tài năng như Văn Khang, Văn Trường nên phải biết phát huy tốt nhất thời gian có mặt trên sân, từng bước khẳng định mình không chỉ ở cấp câu lạc bộ mà cả ở cấp độ quốc gia, quốc tế.

Với việc lần lượt gặp U23 Lào và U23 Philippine ở vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ từng bước gặp khó ở các vòng đấu tiếp theo.

Như đã nói ở trên, do không phải chịu áp lực lớn nên hy vọng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ra sân với tâm lý thoải mái, tự tin, phát huy được điểm mạnh và giảm thiểu sai sót. Phía trước đội quân này sẽ còn gánh vác nhiệm vụ ở ASIAD-2023 nên đây thực chất là chặng khởi động, là bước lựa chọn quan trọng cho U23 Việt Nam và Đội tuyển Việt Nam trong hành trình khó khăn sắp tới.