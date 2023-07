Kết quả Hà Nội 4-2 Bình Định: Tân binh Caion lập hat-trick; HLV Mai Đức Chung vô địch về tuổi tác ở World Cup nữ 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Kết quả Hà Nội 4-2 Bình Định: Tân binh Caion lập hat-trick

Dù bị Bình Định dẫn trước nhưng tân binh Caion tỏa sáng bằng cú hat-trick đã giúp cho Hà Nội ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng 4-2. Ba điểm trọn vẹn giúp nhà đương kim vô địch san bằng điểm số với đội đầu bảng Công an Hà Nội.

Giành trọn 3 điểm trước Bình Định, Hà Nội đã san bằng cách biệt với đội đứng đầu bảng là Công an Hà Nội khi cùng có 25 điểm. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch tạm thời chấp nhận vị trí thứ nhì do kém Công an Hà Nội ở hiệu số bàn thắng bại.

HLV Mai Đức Chung vô địch về tuổi tác ở World Cup nữ 2023

Ở tuổi 72, HLV Mai Đức Chung là nhà cầm quân cao tuổi nhất tại World Cup nữ 2023.

Theo thống kê của tờ Guardian, ông Mai Đức Chung là HLV trưởng cao tuổi nhất, trong số 32 nhà cầm quân ở các ĐTQG tham dự ở World Cup nữ 2023. Tính đến hiện tại, HLV Mai Đức Chung đã 72 tuổi. Không một HLV nào ở tuổi thất thập dẫn dắt ĐTQG dự World Cup 2023 như nhà cầm quân đến từ Việt Nam. HLV cao tuổi thứ 2 tại kỳ World Cup này là Nelson Abadia, HLV của Đội tuyển nữ Colombia.

Chelsea đưa ra đề nghị thứ 2 trị giá 70 triệu Bảng mua Caicedo

Chelsea đưa ra đề nghị thứ 2 mua Caicedo, Cuadrado chuẩn bị gia nhập Inter Milan, Liverpool tính mua Phillips... là những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý trong 24 giờ qua.

Theo Evening Standard, Chelsea chuẩn bị đưa ra lời đề nghị trị giá hơn 70 triệu Bảng (80 triệu Euro) cho Brighton để có được chữ ký của tiền vệ Moises Caicedo. Trước đó, The Blues đã hỏi mua Caicedo với giá 60 triệu Bảng (70 triệu Euro) nhưng lập tức bị Brighton từ chối.

Newcastle từ chối mượn Ronaldo

HLV trưởng Eddie Howe khẳng định, không có lý do gì để Newcastle bắt tay với các CLB tại Saudi Arabia ở chợ Hè 2023. Điều này cũng đập tan tin đồn Chích chòe có thể mượn Cristiano Ronaldo từ Al-Nassr.

"Việc có giao dịch với phía Saudi Arabia hay không phụ thuộc vào việc điều này có phù hợp với Newcastle hay không. Chúng tôi sẽ luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của mình trước tiên", tờ The Sun trích lời HLV Howe.

Như vậy, sẽ không có chuyện Newcastle mượn Ronaldo từ Al-Nassr ở Hè 2023, bất chấp Chích chòe cũng thuộc quyền kiểm soát của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) - tổ chức đang sở hữu 4 CLB khác ở Saudi Pro League - trong đó có đội bóng của CR7.