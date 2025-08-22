Quốc tế Nhận định, dự đoán West Ham vs Chelsea: Bàn thắng phút cuối Trận đấu giữa West Ham vs Chelsea giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 2h00 ngày 23/8. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng West Ham vs Chelsea mới nhất

West Ham nhiều khả năng sẽ thay đổi nhân sự sau màn trình diễn tệ hại ở miền Đông Bắc tuần trước. Callum Wilson có thể sẽ lần đầu đá chính, sau khi chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận mở màn.

Thí nghiệm kết hợp Guido Rodriguez và James Ward-Prowse ở trung tâm khó được tiếp tục, nên Tomas Soucek, Edson Alvarez và Andy Irving đều có cơ hội đá chính.

CLB vẫn chưa tìm được người thay thế Mohammed Kudus, trong khi Crysencio Summerville còn chấn thương. Vì vậy, gánh nặng tấn công sẽ đặt lên vai Jarrod Bowen – cầu thủ ghi 13 bàn và có 8 kiến tạo ở Premier League mùa trước.

Phía Chelsea, họ tiếp tục vắng trung vệ Levi Colwill dài hạn, trong khi chấn thương của Benoit Badiashile và Tosin Adarabioyo khiến Josh Acheampong và Trevoh Chalobah phải đá chính, bởi Wesley Fofana vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

Nicolas Jackson trở lại sau án treo giò ba trận từ mùa trước, nhưng Joao Pedro nhiều khả năng tiếp tục đá chính – đối thủ ưa thích mà anh từng ghi tới 6 bàn, thành tích tốt nhất sự nghiệp.

Ở tuyến giữa, Romeo Lavia tiếp tục ngồi ngoài vì một chấn thương nhẹ khác, nối dài chuỗi rắc rối trong mùa 2024-25 vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chấn thương liên tiếp.

Đội hình dự kiến West Ham vs Chelsea mới nhất

West Ham United:

Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Alvarez, Soucek, Diouf; Bowen, Wilson, Paqueta

Chelsea:

Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo; Neto, Palmer, Estevao; Joao Pedro

Nhận định bóng đá West Ham vs Chelsea mới nhất

Trận mở màn Premier League của West Ham cuối tuần trước khó có thể tệ hơn, khi thầy trò Graham Potter khởi đầu bằng thất bại 0-3 trên sân Ánh Sáng trước Sunderland.

Tỷ lệ cược West Ham xuống hạng đã bị hạ mạnh chỉ sau một vòng đấu, khi những vấn đề tiềm ẩn trong đội hình và chiến thuật ngay lập tức bộc lộ.

Potter đang chịu áp lực nặng nề khi chưa làm được nhiều để khơi dậy sự hứng khởi nơi người hâm mộ kể từ khi ông đến nắm đội ở nửa sau mùa trước. Được trao một kỳ tiền mùa giải trọn vẹn, ông buộc phải cho thấy tiến bộ.

Tuy nhiên, dựa trên màn trình diễn tuần trước, West Ham thậm chí còn sa sút. Sau khi chỉ thắng một trong tám trận sân nhà cuối mùa trước, bầu không khí bất mãn sẽ lan rộng nếu tình hình không được cải thiện ngay lập tức.

Chelsea rõ ràng không phải đối thủ lý tưởng, bởi họ đã thắng cả ba lần đối đầu gần nhất, và Potter chưa từng thắng đội bóng cũ sau bảy lần chạm trán trên cương vị HLV.

Mùa trước, Chelsea từng thắng tại London Stadium, nhưng đã 11 năm họ chưa có hai chiến thắng sân khách liên tiếp trước West Ham, và trong 11 lần gần nhất làm khách tại đây, họ chỉ thắng ba trận.

Chelsea bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng sau thành công ở Conference League, Cúp Thế giới các CLB, và suất trong top 4 giành được ở ngày cuối mùa trước. Nhưng chỉ sau một trận mở màn kém cỏi, kỳ vọng dường như đã bị hạ thấp.

Đội bóng của Enzo Maresca chỉ hòa 0-0 trên sân nhà trước Crystal Palace và còn may mắn không thua, khi cú sút phạt của Eberechi Eze bị hủy bỏ vì lý do kỹ thuật gây tranh cãi.

Chelsea thậm chí không buộc thủ môn Dean Henderson của Palace phải cứu thua cho đến phút 89, khi Liam Delap tung cú dứt điểm yếu ớt. Điều này làm dấy lên hoài nghi về các bản hợp đồng đắt giá trong mùa hè, những người có màn ra mắt mờ nhạt tại Premier League.

Chelsea lúc này sẽ cố tránh việc tịt ngòi hai trận đầu mùa – điều chưa từng xảy ra kể từ mùa 1995-96, khi cả hai trận đầu đều kết thúc 0-0. Thêm vào đó, Maresca mới chỉ có hai chiến thắng sân khách trong 11 trận gần nhất ở Premier League.

Với ba trận derby London sắp tới, nếu không giành trọn 9 điểm trước West Ham, Fulham và Brentford, Chelsea sẽ khó được xem là ứng viên đua vô địch, khi nhiều ý kiến đã loại họ ra khỏi cuộc đua.

Dự đoán tỉ số West Ham vs Chelsea mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu West Ham vs Chelsea như sau:

Sportsmole: West Ham 1-2 Chelsea

WhoScore: West Ham 1-1 Chelsea

West Ham 1-1 Chelsea Báo chúng tôi dự đoán: West Ham 1-1 Chelsea

Xem trực tiếp West Ham vs Chelsea khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận West Ham vs Chelsea trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 2h00 ngày 23/8 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.