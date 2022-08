(Baonghean.vn) - Sáng 29/8, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 tổ chức Khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng dự, theo dõi diễn tập. Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Lê Văn Sao - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại tá Lương Cao Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đại biểu các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế;… Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Lào dự tham quan diễn tập do Thiếu tướng Văn thong - Bút tạ vông - Phó Tổng tham mưu trưởng làm trưởng đoàn. Dự, chủ trì khai mạc về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập; cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh.

Ngay sau khi nhận được Chỉ thị diễn tập của Quân khu 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang vào cuộc triển khai nhiệm vụ diễn tập với quyết tâm chính trị cao nhất, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm ưu tiên của năm 2022 và trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tỉnh đã kịp thời, chủ động ban hành chỉ thị, kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban và tổ giúp việc do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng tiểu ban; thành lập khung diễn tập, chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện, cơ sở vật chất hậu cần - kỹ thuật, thao trường huấn luyện, sở chỉ huy diễn tập tỉnh và 5 huyện theo đúng quy định.

Nghệ An cũng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, luyện tập, tổ chức 2 lần diễn tập thử đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, thông qua đó tiếp tục bổ sung, hoàn thiện công tác phục vụ diễn tập. Đến nay, công tác chuẩn bị cho 2 cuộc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu nhấn mạnh vị trí chiến lược trọng yếu đối với quốc phòng, an ninh; vị trí chiến lược quan trọng trong phòng thủ của cả nước và Quân khu 4 của tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở đó, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu: Các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch, quy định của diễn tập; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một cách khoa học nội dung sát với thực tế và ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương; đảm bảo cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, tiết kiệm và hiệu quả.

Tổ chức hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập phải bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, nhất là trong diễn tập thực binh, bắn đạn thật của các lực lượng cũng như tình huống A2. Quá trình tổ chức diễn tập thực hiện nghiêm công tác bảo mật theo đúng quy định.

Phát biểu tại phiên khai mạc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ - Phòng thủ dân sự tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh quán triệt nghiêm túc, toàn diện ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của đồng chí Tư lệnh Quân khu 4,Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu.

Đồng thời, bảo đảm quá trình tổ chức diễn tập nắm chắc, vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối, chiến lược quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới; gắn lý luận tác chiến khu vực phòng thủ với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, vận dụng giải quyết hiệu quả các tình huống giả định, sát với nguyên tắc, ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu và thực tiễn tỉnh Nghệ An. Các nội dung thực binh thực hiện theo đúng phương án đã được thông qua, bảo đảm an toàn về mọi mặt, nhất là con người và vũ khí trang bị.

Sau khi kết thúc diễn tập sẽ kịp thời rút kinh nghiệm; hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án, thế trận khu vực phòng thủ tỉnh; nâng cao năng lực tham mưu của các sở, ban, ngành và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh nhà để xử lý tốt mọi tình huống có thể xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

“Phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An biểu thị quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2022”, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An khẳng định.

Thay mặt Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Ban Chỉ đạo, các cơ quan Ban Chỉ đạo của Quân khu 4 trong thời gian qua đã thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh trong quá trình chuẩn bị diễn tập; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm để tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ diễn tập trước mắt và các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Trong chương trình diễn tập, ngay sau lễ khai mạc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị bất thường ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Tiếp đó, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phòng không nhân dân. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.