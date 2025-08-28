Thời sự Khai mạc trọng thể Triển lãm thành tựu đất nước '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Lễ Khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể.

Triển lãm thành tựu đất nước lấy chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 05/9/2025.



Nội dung trưng bày tại Triển lãm tập trung giới thiệu:

- Những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

- Văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật 3 miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

- Các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam.

- Ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ của Việt Nam.

- Ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam.

- Không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Tổng diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia khoảng 250.900,6 m2.



Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đến dự khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đến dự Lễ khai mạc Triển lãm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện các doanh nghiệp tham gia Triển lãm...

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo, cán bộ các phòng chuyên môn Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An.

(Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục cập nhật)