Xã hội Khánh thành, bàn giao Trạm Y tế xã Thanh Mai và hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở huyện Thanh Chương Sáng 15/11, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với huyện Thanh Chương tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao công trình xây dựng Trạm Y tế xã Thanh Mai và ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo trên địa bàn.

Dự lễ có các đồng chí : Tiến sĩ Lê Thị Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại tá Bùi Văn Quỳ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty.

Về phía tỉnh Nghệ An và huyện Thanh Chương có ông Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ông Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Nghệ An; Hội đồng hương Thanh Chương các tỉnh phía Nam.

Cắt băng khánh thành, bàn giao công trình xây dựng Trạm Y tế xã Thanh Mai. Ảnh: Thu Hương



Tại buổi lễ, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành công trình xây dựng Trạm Y tế xã Thanh Mai. Công trình được thực hiện từ nguồn kinh phí trên 3 tỷ đồng do Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ủng hộ. Việc đưa công trình vào sử dụng đã góp phần hỗ trợ xây dựng các hạng mục công trình nông thôn mới tại các địa phương; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ đời sống của bà con nhân dân.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao ủng hộ xây dựng 03 căn nhà tình nghĩa cho 03 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Thanh Mai. Ảnh: Thu Hương



Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp với ngành Y tế huyện Thanh Chương và Trung tâm Y tế xã Thanh Mai tổ chức chương trình khám chữa bệnh, tặng thuốc miễn phí cho nhân dân địa phương. Ảnh:Thu Hương



Trong dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng trích kinh phí để ủng hộ xây dựng 03 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình là bà Bùi Thị Liên (sinh năm 1965); hộ ông Lê Văn Tín (sinh năm 1990) và hộ ông Trần Sỹ Thuần (sinh năm 1984) là các hộ có hoàn cảnh rất khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Thanh Mai.

Ngoài ra, các y, bác sĩ Trung tâm Y tế của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp với ngành Y tế huyện Thanh Chương và Trung tâm Y tế xã Thanh Mai tổ chức chương trình khám chữa bệnh, tặng thuốc miễn phí cho nhân dân địa phương. Tại chương trình, đã khám và cấp gần 200 phần quà thuốc miễn phí cho người dân.

Các đại biểu tham quan các phòng khám, phòng chuyên môn tại Trạm Y tế xã Thanh Mai. Ảnh: Thu Hương

Đại tá Bùi Văn Quỳ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hương



Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Quỳ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết: đơn vị là một doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trực thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng với 2 nhiệm vụ chính trị trung tâm là thực hiện hoạt động quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trên, trong những năm qua, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn quan tâm đến công tác dân vận, xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, như: Xây dựng hàng ngàn căn nhà “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà tình nghĩa quân dân” cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; hàng năm hỗ trợ “Quỹ vì người nghèo”, "Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, triển khai hoạt động “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”; chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”; ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới; chăm lo cho người nghèo, thăm hỏi, tặng quà động viên, khám chữa bệnh cho các thương bệnh binh, đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn cả nước. Riêng năm 2024, kinh phí thực hiện các hoạt động dân vận là hơn 90 tỷ đồng.

Đại tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao tặng "Ngôi nhà trí tuệ" cho xã Thanh Mai với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Thu Hương

Cũng trong dịp này, cá nhân Đại tá Bùi Văn Quỳ - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trao tặng ngôi nhà trí tuệ bao gồm 1.000 đầu sách và cơ sở vật chất cho xã Thanh Mai với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Các hoạt động nói trên đã góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân”, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam; nét đẹp văn hóa “nghĩa tình” của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn với người dân quê hương Nghệ An.