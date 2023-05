Khánh thành và bàn giao Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng

Sáng 17/5, tại thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) đã diễn ra Lễ khánh thành Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng.

Tham dự lễ khánh thành, về phía nước CHDCND Lào có các đồng chí: Bun-chăn Xỉ-vông-phăn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng; Xạ-nỏng Thông-xạ-nạ - Thứ trưởng Bộ Y tế; Ting Xúc-xẳn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Viêng-sa-vẳn Vi-lay-phon - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam.



Về phía Việt Nam có các đồng chí: Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Uỷ ban hợp tác Việt Nam - Lào; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Kiều Thị Hằng Phúc - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Luông Pha Bang; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Huyện uỷ Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An).

MỐC DẤU QUAN TRỌNG TRONG TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA HAI NƯỚC

Dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng được khởi công vào năm 2016, từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. Đây là dự án phát triển hạ tầng y tế lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam tại vùng Đông Bắc Lào.

Dự án được xây dựng trên khu đất 2,5 ha, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, với quy mô 200 giường bệnh do tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng và khu vực lân cận, cùng chương trình đào đạo bồi dưỡng và tập huấn cho các y, bác sĩ của Lào tại bệnh viện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, dự án góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung, tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng nói riêng.

Dự án cũng từng bước hình thành và phát triển các chuyên khoa sâu, chuyên gia giỏi, mạng y tế hội chuẩn toàn quốc và trang thiết bị đồng bộ đủ năng lực và chữa trị các loại bệnh, các đối tượng bệnh nhân có năng lực kinh tế điều trị theo yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long khẳng định, Lễ khánh thành dự án hôm nay là một mốc dấu quan trọng trong tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh kết nghĩa Nghệ An - Xiêng Khoảng vào đúng dịp 19/5, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã vun đắp nên tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, toàn diện, đặc biệt giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị và mong muốn đội ngũ cán bộ Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng nhanh chóng tiếp nhận, sử dụng thành thạo các trang thiết bị y tế đã được lắp đặt, phát huy hiệu quả cao nhất để không ngừng nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Uỷ ban hợp tác Việt Nam - Lào nhấn mạnh, đây là một trong những dự án trọng điểm được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sát sao để hoàn thành, đưa vào vận hành tuân thủ đúng những quy định của ngành Y tế hai nước.

Dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng trải qua nhiều khó khăn, thách thức kể từ thời điểm khởi công dự án; đặc biệt dự án bị tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sau những nỗ lực, cố gắng của cơ quan 2 nước, đến hôm nay dự án đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng và đưa vào sử dụng.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Uỷ ban hợp tác Việt Nam - Lào trân trọng cảm ơn Chính phủ và các cơ quan chức năng của Lào, tỉnh Xiêng Khoảng và đánh giá cao, ghi nhận nỗ lực của các đơn vị chức năng của UBND tỉnh Nghệ An trong việc phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của dự án.

"Việc hoàn thành và bàn giao dự án khẳng định quyết tâm chính trị của Chính phủ hai nước trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo sự phát triển đột phá nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án hợp tác kinh tế trọng điểm, chiến lược giữa hai nước", đồng chí Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Uỷ ban hợp tác Việt Nam - Lào đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Lào và tỉnh Xiêng Khoảng để thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo hành, vận hành, công tác đào tạo trong khuôn khổ dự án đã cam kết với tỉnh Xiêng Khoảng.

Đồng thời đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chức năng của tỉnh Xiêng Khoảng hoàn thành các thủ tục tiếp nhận, vận hành hiệu quả dự án và sớm có Công hàm chính thức đề nghị cử lực lượng quân y của Bộ Quốc phòng Việt Nam sang hỗ trợ sau khi bệnh viện được bàn giao ngày hôm nay.

GỬI LỜI CẢM ƠN SÂU SẮC ĐẾN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH EM

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Viêng-xạ-vẳn Vị-lay-phon - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam nhấn mạnh, dự án này đã một lần nữa thể hiện rõ truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào.

"Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em, mặc dù vẫn còn gặp không ít khó khăn nhưng vẫn hết lòng giúp đỡ kịp thời cho nhân dân Lào trên tinh thần anh em: "Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa", Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam phát biểu.

Sự giúp đỡ đó khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp ngày càng đơm hoa kết trái.

Phát biểu tiếp nhận bệnh viện, đồng chí Sỉ-vi-lay Sẻng-chạ-lơn - Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng cho rằng, Xiêng Khoảng là một tỉnh bị tác động nặng nề từ chiến tranh, cộng với môi trường biến đổi, tình hình dịch bệnh có xu hướng bùng nổ đã tác động đến sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, cơ sở dịch vụ thiếu thốn, thiết bị y tế không hiện đại, trình độ, năng lực của cán bộ chưa đáp ứng được nhu cầu.

Vì vậy, dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng đã xây dựng xong và tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng ngày hôm nay sẽ mang lại lợi ích to lớn cho người dân Xiêng Khoảng và các tỉnh lân cận, tạo điều kiện tốt cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân các bộ tộc Lào.

Tiếp nhận dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng khẳng định, tỉnh sẽ giữ gìn, đưa vào sử dụng, phục vụ nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng cùng nhân dân các tỉnh lân cận một cách hiệu quả cao nhất theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, tương xứng với sự kỳ vọng của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.