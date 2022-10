Khởi công dự án sản xuất linh kiện điện tử 200 triệu USD ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 20/10, tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đã diễn ra Lễ khởi công dự án Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam do Everwin Precision Hong Kong Company Limited đầu tư.

Tham dự lễ khởi công, về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo sở, ban, ngành, huyện Hưng Nguyên.



Về phía nhà đầu tư, đối tác có các ông: Ren Xiang Sheng - Phó Chủ tịch Tập đoàn Everwin Precision Hong Kong Company Limited; Wong Mannon Man - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam; Huỳnh Quang Hải - Phó Chủ tịch Thường trực VSIP Group, Chủ tịch HĐQT VSIP miền Bắc và miền Trung.



Dự án Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày 6/1/2021, với quy mô diện tích hơn 43 ha. Đây là dự án chuyên sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông và các sản phẩm điện tử dân dụng, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 400 triệu USD, trong đó giai đoạn I là 200 triệu USD, công suất thiết kế 270 triệu sản phẩm/năm.

Dự kiến đến tháng 9/2023, dự án sẽ đi vào hoạt động và sử dụng khoảng 8.000 lao động vào năm 2025, trong đó bắt đầu tuyển dụng và sử dụng khoảng 2.000 lao động vào năm 2023; đặc biệt dự án có khu lưu trú cho khoảng 12.400 chuyên gia và người lao động với đầy đủ các công trình tiện ích.

Ông Wong Mannon Man - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam gửi lời cảm ơn vì sự quan tâm, hỗ trợ tích cực, nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành để Everwin Precision Hong Kong Company Limited sớm triển khai dự án tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An và cam kết sẽ triển khai dự án đúng tiến độ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, dự án được triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Song, nhà đầu tư đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua làn sóng đại dịch, hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định để tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án ngày hôm nay.

"Điều đó một lần nữa khẳng định, sự tin tưởng, nỗ lực và quyết tâm cao của Everwin Precision Hong Kong Company Limited khi đầu tư tại Nghệ An. Tỉnh Nghệ An trân trọng ghi nhận và đánh giá cao nhà đầu tư đã lựa chọn Nghệ An là điểm đến đầu tư", đồng chí Nguyễn Đức Trung nói.

Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng và tin tưởng rằng, khi giai đoạn I của dự án đi vào hoạt động sẽ tạo động lực để Everwin Precision Hong Kong Company Limited tiếp tục mở rộng, đầu tư dự án giai đoạn tiếp theo, cũng như thu hút thêm nhiều nhà đầu tư khác quan tâm, đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Qua đó, mang lại những lợi ích thiết thực và hiệu quả cho chính các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả cao, góp phần tạo điều kiện và động lực quan trọng cho tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng ghi nhận, chúc mừng những kết quả và đề nghị Công ty TNHH VSIP Nghệ An tiếp tục hỗ trợ Everwin Precision Hong Kong Company Limited và các dự án liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ cả hạ tầng Khu công nghiệp và đô thị, hướng tới xây dựng một khu công nghiệp sạch, công nghệ sản xuất tiên tiến, điển hình trên cả nước.

Đồng thời, đề nghị đơn vị tổng thầu chính là Công ty cổ phần VKC Group và các nhà thầu phụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực và kinh nghiệm để tập trung nguồn lực thi công dự án đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ và đúng tiến độ, hoàn thành để đưa dự án vào hoạt động trong tháng 9/2023.

Xác định Everwin Precision Hong Kong Company Limited cùng các tập đoàn sản xuất điện tử, công nghệ thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu đã đầu tư trên địa bàn tỉnh là những nhà đầu tư chiến lược, thời gian tới tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, thuận lợi và tin cậy cho nhà đầu tư.

Tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên quan tâm, nắm bắt tiến độ đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án; phối hợp, hỗ trợ kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư để dự án đi vào hoạt động đúng kế hoạch và đạt hiệu quả đúng như kỳ vọng của nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị nhà đầu tư chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Công ty TNHH VSIP Nghệ An, UBND huyện Hưng Nguyên và các ngành liên quan để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Tại buổi lễ, ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An gửi lời chúc mừng tới Everwin Precision Việt Nam và cho biết, đây là dự án đầu tiên của Everwin ngoài trung tâm sản xuất tại Trung Quốc. Từ đó, giúp cho VSIP Nghệ An tạo bước đột phá để thu hút hơn 750 triệu USD nguồn vốn FDI tại tỉnh Nghệ An và mục tiêu 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An cũng tin tưởng vào môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An thông qua việc cải cách về chính sách và phương thức tiếp cận hỗ trợ đầu tư của lãnh đạo tỉnh và các ngành. Everwin và VSIP Nghệ An đều có chung tầm nhìn với tỉnh Nghệ An trong mục tiêu công nghiệp hoá, chuyển giao công nghệ cao và phát triển kinh tế - xã hội.