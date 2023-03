Không chấp hành yêu cầu kiểm tra, lái xe còn điều khiển ô tô tải lạng lách, đánh võng trên đường

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tô Hữu Sỹ (SN 1963), trú tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 15h45' ngày 15/2/2023, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên đoạn đường Hồ Chí Minh, khu vực gần cầu Thanh Đức (thuộc địa phận xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện xe ô tô tải mang BKS 37V-0209 do Tô Hữu Sỹ làm lái xe đã vận chuyển hàng hóa là gỗ tạp, đang di chuyển theo hướng ngược chiều, trên thùng xe vượt quá chiều cao cho phép và không có bạt che đậy.

Phát hiện có vi phạm, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe. Sau khi chiếc xe tải dừng xe, tổ công tác đã tiến hành thông báo cho lái xe biết lỗi vi phạm và tiến hành làm nhiệm vụ theo đúng quy định.

Tuy nhiên, thay vì hợp tác với lực lượng chức năng, lái xe đã không xuất trình các loại giấy tờ theo yêu cầu của tổ công tác mà tìm nhiều lý do để thoái thác. Mặc dù các cán bộ trong tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã kiên trì phân tích, nói rõ về vi phạm song Tô Hữu Sỹ vẫn cố tình đưa ra nhiều lý do hòng chối bỏ hành vi vi phạm của mình. Thậm chí, đối tượng này còn có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng đang thi hành nhiệm vụ, sau đó điều khiển xe ô tô tải của mình bỏ chạy.

Nhận thấy hành vi của đối tượng có thể gây nguy hiểm cho nhiều người và các phương tiện đang di chuyển, tổ công tác đã tiến hành bật đèn, còi ưu tiên đi phía sau để yêu cầu xe ô tô tải do Tô Hữu Sỹ làm tài xế dừng lại. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa và đường trơn trượt, rất khó để di chuyển, song với quyết tâm ngăn chặn hành vi nguy hiểm của Tô Hữu Sỹ, lực lượng CSGT đã liên tục bám sát, đồng thời liên lạc với Công an huyện Thanh Chương và lực lượng Công an xã tại cơ sở phối hợp để bắt giữ đối tượng.

Quá trình di chuyển, dù biết rõ là bản thân đã vi phạm pháp luật, song Tô Hữu Sỹ vẫn không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông mà tiếp tục điều khiển xe ô tô tải phóng với tốc độ nhanh. Đối tượng này còn lạng lách, đánh võng trên tuyến đường nhằm ngăn cản không cho xe Cảnh sát giao thông vượt lên. Thậm chí, khi chạy xe đến đoạn đường trước khu vực chợ xã Thanh Hương, trông thấy có lực lượng chức năng đứng phía trước ra hiệu dừng xe nhưng đối tượng Tô Hữu Sỹ vẫn liều lĩnh lao xe về phía cán bộ công an đang làm nhiệm vụ, buộc cán bộ công an phải tránh sang lề đường.

Khi chạy về đến nhà riêng tại xóm 2, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, đối tượng Tô Hữu Sỹ đã trút toàn bộ số gỗ tạp trên xe tải xuống chắn ngang cổng nhằm ngăn cản lực lượng chức năng. Tổ công tác đã nhiều lần kiên trì nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục không chấp hành, liên tiếp chửi bới, có những hành động dung tục, lăng mạ, xúc phạm và có lời nói đe dọa, thách thức tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, đối tượng này tiếp tục điều khiển xe ô tô tải cất vào gara và tháo, cất giấu ắc quy xe ô tô để lực lượng chức năng không thể tạm giữ được phương tiện.

Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phối hợp với lực lượng Công an huyện Thanh Chương đã tiến hành lập biên bản ban đầu đối với đối tượng Tô Hữu Sỹ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Đồng thời, di lý đối tượng về trụ sở Cơ quan Công an huyện Thanh Chương để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, Tô Hữu Sỹ ban đầu ngoan cố, không chịu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Song, trước những tài liệu, chứng cứ xác đáng từ các điều tra viên, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.