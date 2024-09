Kinh tế Lãnh đạo thành phố Vinh kiểm tra công tác tiêu úng trước bão số 3 Sáng 6/9, các đoàn công tác của thành phố Vinh đi kiểm tra tình hình phòng, chống lụt bão số 3 trên địa bàn.

Tham gia các đoàn công tác gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cùng các đơn vị liên quan.

Các đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai ứng phó bão số 3 (bão Yagi) tại khu tập thể dệt kim phường Bến Thủy, Trạm bơm cầu Đen phía Nam thành phố, Bara thoát nước khu vực chợ Vinh, Trạm bơm Cửa Nam…

Đây là những khu vực xung yếu, thường xảy ra ngập lụt, các trạm bơm có khả năng thoát nước cho thành phố khi mưa lớn.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thành ủy Vinh kiểm tra công tác tiêu thoát nước khu vực Bến Thủy. Ảnh: Ngọc Huyền

Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng ủy các phường, xã, các đơn vị chức năng tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão, không chủ quan, không để xảy ra các vấn đề bị động, bất ngờ, đặc biệt tại các nơi có nguy cơ cao sạt lở, ngập úng; các khu tập thể, công trình xuống cấp.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các ngành đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, nhất là các công trình cao tầng; kiểm tra mức độ an toàn của các biển quảng cáo, pa-nô tấm lớn… nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thành ủy Vinh kiểm tra công tác tiêu thoát nước khu vực Bến Thủy. Ảnh: Ngọc Huyền