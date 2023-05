Lấy mẫu sữa chua tìm nguyên nhân ngộ độc trong trường mầm non ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Rạng sáng ngày 10/5, bác sĩ Phạm Ngọc Quy – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An thông tin, số trẻ bị ở Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương là 76 cháu.

Trường Mầm non xã Thuận Sơn có tổ chức ăn bán trú cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi, chia làm 2 chế độ ăn khác nhau, dành cho trẻ 2 tuổi và trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Chiều ngày 9/5, sau khi đi trải nghiệm trồng lúa về, trẻ từ 3-5 tuổi được ăn sữa chua và sau đó xuất hiện các biểu hiện ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn, đi ngoài. Còn trẻ 2 tuổi chỉ ăn cơm và thức ăn trước đó, không ăn sữa chua nên không bị ngộ độc. Sau khi xuất hiện các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm, 76 trẻ đã được đưa tới Trạm Y tế xã Thuận Sơn để chăm sóc, điều trị. Một số trẻ đã được phụ huynh đưa thẳng lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Sau khi được chăm sóc, sức khoẻ của 76 trẻ bị ngộ độc thực phẩm đã hồi phục. 21 trẻ điều trị tại trạm y tế đã ổn định, được cho về nhà; còn 55 cháu cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cũng đã hết nôn, hết đau bụng, tất cả đều không sốt, tỉnh táo ăn uống tốt. Ngay sau khi vụ ngộ độc xảy ra, lãnh đạo huyện Đô Lương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Nghệ An đã có mặt chỉ đạo công tác chăm sóc điều trị cho trẻ, nắm bắt vụ việc và động viên các gia đình cùng trẻ bị ngộ độc. Ngay trong đêm 9/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu sữa chua mà các cháu đã ăn để làm xét nghiệm tìm nguyên nhân cụ thể - Bác sĩ Phạm Ngọc Quy cho biết thêm./.