Link xem "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 30: Ngân vỡ mộng về Trường

Trong tập 30, những câu hỏi mà Ngân từng giấu trong lòng cuối cùng cũng được bật mí. Cuộc trò chuyện giữa cô và Trường không chỉ gỡ bỏ những khúc mắc bấy lâu nay mà còn khiến Ngân nhận ra bản chất thật của người đàn ông cô từng ngưỡng mộ. Khi Trường thẳng thắn nói cần một người “biết điều”, Ngân hiểu rằng mối quan hệ này không dựa trên tình cảm chân thành mà chỉ là sự tính toán, toan nghiêm và lợi ích.



Một bữa tối mà Trường hẹn Ngân tham dự dường như sẽ là bước ngoặt lớn, khi cô phải chứng kiến rõ ràng những gì mình đang đối mặt là giữa hào nhoáng cùng sự giả tạo, giữa tình cảm và lòng tự trọng.



Trong khi đó, Đăng lại có một bước tiến mới trong công việc. Đối tác tìm đến tận khách sạn để hoàn tất hợp đồng, mở ra cơ hội giúp anh vực dậy sau chuỗi ngày bế tắc. Tuy nhiên, thành công này có thể kéo theo những hệ lụy không ngờ, đặc biệt khi Linh vẫn xuất hiện như một ẩn số đầy rủi ro trong cuộc sống của anh.



Tập 30 hứa hẹn là điểm giao nhau của nhiều mâu thuẫn giữa lòng tin và hoài nghi, giữa tình yêu và danh vọng sẽ đẩy cả Ngân và Đăng đến ngưỡng lựa chọn quyết liệt nhất từ đầu phim.

Lịch chiếu "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 30:

Tập 30 Gió ngang khoảng trời xanh sẽ lên sóng vào lúc 20h00 thứ Tư ngày 15/10/2025 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

