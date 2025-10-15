Thứ Tư, 15/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Video

Link xem "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 30: Ngân vỡ mộng về Trường

Quốc Duẩn - 15/10/2025 10:37
Tập 30 Gió ngang khoảng trời xanh lên sóng tối 15/10 hứa hẹn mang đến nhiều cao trào khi Ngân đối diện sự thật về Trường, còn Đăng bước vào một thương vụ định mệnh.

Preview nội dung tập Tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh":

Trong tập 30, những câu hỏi mà Ngân từng giấu trong lòng cuối cùng cũng được bật mí. Cuộc trò chuyện giữa cô và Trường không chỉ gỡ bỏ những khúc mắc bấy lâu nay mà còn khiến Ngân nhận ra bản chất thật của người đàn ông cô từng ngưỡng mộ. Khi Trường thẳng thắn nói cần một người “biết điều”, Ngân hiểu rằng mối quan hệ này không dựa trên tình cảm chân thành mà chỉ là sự tính toán, toan nghiêm và lợi ích.

Link xem

Một bữa tối mà Trường hẹn Ngân tham dự dường như sẽ là bước ngoặt lớn, khi cô phải chứng kiến rõ ràng những gì mình đang đối mặt là giữa hào nhoáng cùng sự giả tạo, giữa tình cảm và lòng tự trọng.

Link xem

Trong khi đó, Đăng lại có một bước tiến mới trong công việc. Đối tác tìm đến tận khách sạn để hoàn tất hợp đồng, mở ra cơ hội giúp anh vực dậy sau chuỗi ngày bế tắc. Tuy nhiên, thành công này có thể kéo theo những hệ lụy không ngờ, đặc biệt khi Linh vẫn xuất hiện như một ẩn số đầy rủi ro trong cuộc sống của anh.

Link xem

Tập 30 hứa hẹn là điểm giao nhau của nhiều mâu thuẫn giữa lòng tin và hoài nghi, giữa tình yêu và danh vọng sẽ đẩy cả Ngân và Đăng đến ngưỡng lựa chọn quyết liệt nhất từ đầu phim.

Link xem

Lịch chiếu "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 30:

Tập 30 Gió ngang khoảng trời xanh sẽ lên sóng vào lúc 20h00 thứ Tư ngày 15/10/2025 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Link xem trực tiếp "Gió ngang khoảng trời xanh":

Khán giả của bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h00 từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview Gió ngang khoảng trời xanh tập 30:

Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin video
Kỳ vọng người lãnh đạo xứng tầm niềm tin Nhân dân
Video

Kỳ vọng người lãnh đạo xứng tầm niềm tin Nhân dân

Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần (từ 6/10 – 12/10)
Video

Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần (từ 6/10 – 12/10)

Nông dân Nghệ An vượt khó sản xuất vụ Đông sau bão lũ
Video

Nông dân Nghệ An vượt khó sản xuất vụ Đông sau bão lũ

Tuần học đầu tiên ở Nghệ An sau bão số 10
Video

Tuần học đầu tiên ở Nghệ An sau bão số 10

Nghệ An triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
Video

Nghệ An triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Nghệ An: Khu neo đậu tàu thuyền tránh bão chưa đáp ứng nhu cầu
Video

Nghệ An: Khu neo đậu tàu thuyền tránh bão chưa đáp ứng nhu cầu

Xem thêm

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: [email protected]

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO