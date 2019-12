Lời cảm ơn sau lễ ăn hỏi của Phan Văn Đức và Nhật Linh gây 'sốt' mạng xã hội

Trước đó (sáng 21/12), Nhật Linh và Phan Văn Đức đã tổ chức đám hỏi tại quê nhà Nghệ An. Theo một số thông tin thì lễ cưới của cặp đôi sẽ chính thức diễn ra vào ngày mùng 6 Tết âm lịch.

Phan Văn Đức (SN 1996) là cầu thủ tiền vệ cánh cho câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An, đồng thời cũng thuộc đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh công khai hẹn hò bạn gái cùng quê kém 2 tuổi - Nhật Linh vào tháng 9/2019. Được biết, Nhật Linh nổi tiếng trên mạng với danh xưng “cô giáo hot girl” và tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ngành Sư Phạm Giáo dục Mầm non.