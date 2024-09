Xã hội Lũ ống trong đêm, trường học ở Tương Dương bị ngập gần 1 mét Sau trận mưa lớn kéo dài, lũ ống từ trên núi đổ xuống khiến Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lượng Minh bị ngập gần hết các phòng học, sân trường ngập sâu khoảng 1 mét.

Sáng 1/10, ông Thái Lương Thiện - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương cho biết, do ảnh hưởng bởi lũ ống và sạt lở, sáng nay, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lượng Minh (ở bản Minh Tiến, xã Lượng Minh) đã phải cho học sinh nghỉ học, để phụ huynh đón về nhà. "Cũng may là giáo viên và học sinh được sơ tán kịp thời nên an toàn", ông Thiện nói.

Khu vực sân trường ngập khoảng 1 mét. Ảnh: NTCC

Theo thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thanh, khoảng 22h20 tối 30/9, sau trận mưa lớn kéo dài nhiều tiếng, nước từ trên khe Mạt bất ngờ đổ xuống. "Chỉ trong vòng khoảng 20 phút, nước chảy xiết dâng lên ngập gần hết trường. Lúc đó, nhiều giáo viên vẫn đang trực ở trong trường nhưng không kịp xoay xở để sơ tán các đồ dùng, thiết bị", thầy Thanh kể.

Cũng theo thầy Thanh, lúc này ngoài giáo viên còn có gần 300 học sinh ở bán trú đang nghỉ tại dãy nhà ký túc. "Khu vực sân trường chỉ sau ít phút đã ngập khoảng 1 mét. Hầu hết các phòng học, dãy nhà ăn đều bị ngập sâu. Sách vở, đồ dùng học sinh cơ bản bị ướt hết", thầy Thanh nói và cho biết, sau khi nước rút, để lại lớp bùn rất dày, nhà trường vẫn đang phải nỗ lực khắc phục nhưng dự kiến mất gần 2 ngày.

Các giáo viên sơ tán đồ dùng. Ảnh: NTCC

Còn ông Vi Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết, trận mưa lớn kéo dài và lũ ống đã khiến xảy ra hàng loạt vụ sạt lở trên địa bàn. Chính quyền địa phương ngay trong đêm đã phải sơ tán khoảng 80 dân ở bản Đửa. "Có rất nhiều điểm sạt lở sau khi nước rút. Nghiêm trọng nhất là sạt lở trên tuyến đường chính của xã chạy dọc sông Nậm Nơn. Bây giờ xã bị chia cắt ở vị trí qua bản Đửa. Các bản vùng trong đang bị cô lập", ông Phúc nói.