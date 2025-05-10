Pháp luật Một chiếc tàu ngang nhiên xả rác xuống sông Lam Clip của người dân tung lên mạng xã hội ghi lại cảnh một chiếc máy múc trên tàu sắt đã ngoặm rác trên tàu đổ xuống giữa dòng sông Lam gây bức xúc dư luận.

Clip tàu xả rác xuống sông Lam. Nguồn: NDCC

Theo clip được người dân đăng tải trên mạng xã hội, vào chiều 4/10/2025, trên sông Lam đoạn chảy qua phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An), chiếc tàu mang số hiệu NA-2662 ngang nhiên xúc rác thải đổ thẳng xuống sông. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội ngay sau đó đã khiến dư luận hết sức bức xúc.

Chiếc máy xúc ở trên khoang tàu liên tục xúc rác đổ xuống sông gây bức xúc. Ảnh: cắt từ clip

Theo nội dung đoạn clip dài hơn 1 phút do người dân ghi lại, trên khoang tàu có một chiếc máy xúc liên tục xúc từng gàu rác lớn rồi thả xuống dòng nước. Dù người dân đứng trên bờ hô hoán, yêu cầu dừng lại, song người điều khiển máy xúc vẫn tiếp tục thực hiện hành vi này. Một số gàu rác có thể thấy rõ là rác sinh hoạt và vật liệu phế thải, trôi nổi theo dòng nước đục ngầu đang dâng cao do ảnh hưởng của mưa lũ.

Số hiệu của chiếc tàu. Ảnh: cắt từ clip

Một người dân phường Trường Vinh cho biết: “Chúng tôi thấy tàu chạy chậm giữa dòng, rồi bất ngờ chiếc máy xúc trên tàu xúc rác thả xuống. Mọi người đều bất bình vì hành động đó làm ô nhiễm dòng sông Lam”.

Hiện chưa rõ chiếc tàu NA-2662 thuộc đơn vị nào quản lý, cũng như nguồn gốc số rác thải được đổ xuống sông. Tuy nhiên, hành vi xả rác thải trái phép ra môi trường nước là vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chiếc tàu này vừa di chuyển dọc sông Lam vừa xúc rác đổ xuống sông. Ảnh: cắt từ clip

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc trùng với thời gian nước sông Lam dâng cao, nước đục ngầu do lũ, nên việc xả rác ra sông càng làm tình trạng ô nhiễm thêm trầm trọng, đe dọa hệ sinh thái thủy sinh và nguồn nước sinh hoạt của người dân hạ lưu.

Nhiều ý kiến đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm hành vi này, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động của các tàu thuyền vận tải, đặc biệt là các phương tiện chở vật liệu, hoạt động dọc sông Lam.