Một số địa phương đề nghị xét đặc cách cho thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Chiều 31/7, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ chức Hội nghị trực tuyến về tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT ở 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía đầu cầu Nghệ An có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo 21 huyện, thành, thị.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, phát biểu khai mạc tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, cuộc họp lần này nhằm mục đích rà soát tình hình thực tế tại các địa phương để tổ chức kỳ thi an toàn cả về chuyên môn và an toàn về sức khỏe.

Như chúng ta đã biết, năm học này bị gián đoạn nhiều tháng do dịch Covid - 19 nên Chính phủ đã nhất quán điều chỉnh Kỳ thi năm nay để phù hợp với điều kiện thực tế và đã giao cho các địa phương chủ trì tổ chức kỳ thi. Hiện nay, về cơ bản công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại các địa phương đã hoàn thành. Thời gian tới, tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, Ban chỉ đạo thi quốc gia sẽ xin ý kiến cấp có thẩm quyền để tiếp tục chỉ đạo về kỳ thi.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành cũng đã phát biểu về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Nhiều địa phương đã có phương án dự phòng trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như chuẩn bị thêm các phòng thi dự phòng, điểm thi dự phòng. Một số tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 với tất cả các cán bộ làm công tác sao in đề thi trước khi nhận nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những băn khoăn như việc tập trung hàng trăm giáo viên cùng chấm thi sau khi thi xong.

Từ thực tế có gần 80 ca bệnh lây nhiễm tại Đà Nẵng, đồng chí Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, xem xét dừng tổ chức cuộc thi tại thành phố Đà nẵng, xét đặc cách tốt nghiệp cho tất cả các thí sinh. Những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đại học thì đề nghị Bộ sớm có phương án phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Đây cũng là đề nghị của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Đại diện Bộ Y tế yêu cầu tất cả các thí sinh trước khi vào phòng thi phải đo nhiệt độ, với những học sinh thuộc diện F1, F2 cần có sự hỗ trợ của nhân viên y tế và thực hiện giãn cách trong quá trình dự thi.

Đồng chí Thái Văn Thành phát biểu về công tác chuẩn bị thi của Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Trước một kỳ thi đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đề nghị các hội đồng thi cần chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu. Từ nay đến kỳ thi còn 1 tuần, vì vậy các địa phương phải bám sát diễn biến của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, cần phải làm tốt công tác truyền thông, cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin tới người dân, tránh tình trạng làm nóng vấn đề, gây hoang mang cho các thí sinh.

Bộ trưởng cũng tin tưởng với sự quyết tâm cao của các địa phương, kỳ thi sẽ diễn ra thuận lợi, đảm bảo, an toàn tuyệt đối về an ninh, công bằng và an toàn về công tác y tế.

Trong kỳ thi tới, việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thí sinh hết sức quan trọng. Ảnh: Mỹ Hà