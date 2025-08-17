Chủ Nhật, 17/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Mưa lớn gây ngập cầu tràn tại xã Kim Bảng, Bộ đội Biên phòng khẩn trương lập chốt, cắm biển cảnh báo

Lê Thạch 17/08/2025 19:02

Ngày 17/8, mưa vừa đến mưa to trên địa bàn tỉnh Nghệ An khiến nước các sông, suối dâng cao, gây ngập lụt và chia cắt cục bộ tại một số khu vực biên giới. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại xã Kim Bảng (khu vực qua xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương trước đây), mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, làm ngập sâu các cầu tràn và gây ách tắc giao thông. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chốt chặn tại các vị trí ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

1.ảnh pv
Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp chính quyền địa phương cắm biển, giăng dây cảnh báo tại các điểm ngập sâu. Ảnh: Lê Thạch

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng cắm biển cảnh báo, giăng dây và cử cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24h tại các điểm ngập, đồng thời hướng dẫn, cảnh báo người dân và phương tiện không di chuyển qua các khu vực nguy hiểm nhằm phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

Hiện nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với các diễn biến phức tạp của mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân khu vực biên giới./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Miền Tây Nghệ An lại sạt lở do mưa lớn, xe thiện nguyện phải nhờ cứu hộ

Miền Tây Nghệ An lại sạt lở do mưa lớn, xe thiện nguyện phải nhờ cứu hộ

Rau ngập do mưa lớn, nông dân Nghệ An cấp tập thu hoạch chạy úng

Rau ngập do mưa lớn, nông dân Nghệ An cấp tập thu hoạch chạy úng

Phố đi bộ Nguyễn Tài: Cư dân chủ động khơi thông dòng chảy, ngăn ngập úng

Phố đi bộ Nguyễn Tài: Cư dân chủ động khơi thông dòng chảy, ngăn ngập úng

Bão số 3 (Wipha) có khả năng mạnh thêm, từ Quảng Ninh đến Nghệ An nguy cơ ngập úng và lũ quét

Bão số 3 (Wipha) có khả năng mạnh thêm, từ Quảng Ninh đến Nghệ An nguy cơ ngập úng và lũ quét

Đọc tiếp

Miền Tây Nghệ An lại sạt lở do mưa lớn, xe thiện nguyện phải nhờ cứu hộ

Miền Tây Nghệ An lại sạt lở do mưa lớn, xe thiện nguyện phải nhờ cứu hộ

Rau ngập do mưa lớn, nông dân Nghệ An cấp tập thu hoạch chạy úng

Rau ngập do mưa lớn, nông dân Nghệ An cấp tập thu hoạch chạy úng

Phố đi bộ Nguyễn Tài: Cư dân chủ động khơi thông dòng chảy, ngăn ngập úng

Phố đi bộ Nguyễn Tài: Cư dân chủ động khơi thông dòng chảy, ngăn ngập úng

Bão số 3 (Wipha) có khả năng mạnh thêm, từ Quảng Ninh đến Nghệ An nguy cơ ngập úng và lũ quét

Bão số 3 (Wipha) có khả năng mạnh thêm, từ Quảng Ninh đến Nghệ An nguy cơ ngập úng và lũ quét

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Mưa lớn gây ngập cầu tràn tại xã Kim Bảng, Bộ đội Biên phòng khẩn trương lập chốt, cắm biển cảnh báo

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO