Pháp luật Mưa lớn gây ngập cầu tràn tại xã Kim Bảng, Bộ đội Biên phòng khẩn trương lập chốt, cắm biển cảnh báo Ngày 17/8, mưa vừa đến mưa to trên địa bàn tỉnh Nghệ An khiến nước các sông, suối dâng cao, gây ngập lụt và chia cắt cục bộ tại một số khu vực biên giới. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại xã Kim Bảng (khu vực qua xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương trước đây), mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, làm ngập sâu các cầu tràn và gây ách tắc giao thông. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chốt chặn tại các vị trí ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp chính quyền địa phương cắm biển, giăng dây cảnh báo tại các điểm ngập sâu. Ảnh: Lê Thạch

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng cắm biển cảnh báo, giăng dây và cử cán bộ, chiến sĩ túc trực 24/24h tại các điểm ngập, đồng thời hướng dẫn, cảnh báo người dân và phương tiện không di chuyển qua các khu vực nguy hiểm nhằm phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

Hiện nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với các diễn biến phức tạp của mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân khu vực biên giới./.