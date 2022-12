Nâng cao toàn diện công tác chăm sóc sức khoẻ người dân

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nâng cao toàn diện công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, năm 2023, ngành Y tế Nghệ An tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về y tế; phát triển các kỹ thuật khám, chữa bệnh.

Chiều ngày 19/12, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị, về phía Bộ Y tế, có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo các vụ, cục và đơn vị liên quan. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; các huyện, thành, thị trong tỉnh; các đơn vị y tế trong và ngoài công lập.

Hoàn thành “mục tiêu kép”

Năm 2022, ngành Y tế Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn khác. Qua đó, ngành Y tế đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cụ thể, trong năm qua, đã có nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả. Chất lượng các dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao; năng lực chuyên môn từng bước đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân trong tỉnh, các tỉnh lân cận và nước bạn Lào.

Công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tại các cơ sở khám, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ người dân hài lòng với các dịch vụ y tế ngày càng được nâng lên. Mạng lưới y tế tiếp tục phát triển, nâng tầm và khẳng định vị trí ở khu vực.

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có bước chuyển quan trọng. Đặc biệt, lĩnh vực nghiên cứu khoa học có bước đột phá. Trong năm đã tổ chức 05 hội thảo khoa học có quy mô tầm khu vực với nhiều nhà khoa học đầu ngành trong cả nước tham dự.

Công tác dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm được duy trì. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục triển khai hiệu quả tại các đơn vị, từng bước đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Đặc biệt, năm 2022, các chỉ tiêu chính công tác y tế đều hoàn thành, đạt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác y tế năm 2022 vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định: Chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật mới ở một số cơ sở khám chữa bệnh chưa đáp ứng nhu cầu bệnh nhân, đặc biệt đối với tuyến y tế cơ sở, các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Nhiều bất cập về công tác xã hội hóa, công tác tự chủ ở các đơn vị khám chữa bệnh. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao. Cơ sở hạ tầng của nhiều đơn vị y tế không đủ và xuống cấp trầm trọng. Mặt khác, do một số cơ chế, chính sách chưa đồng bộ đang cản trở việc triển khai một số nhiệm vụ như đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị…

Quan tâm phòng chống dịch, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Bước sang năm 2023, ngành Y tế Nghệ An đề ra những phương hướng, mục tiêu hoạt động chính: Chủ động tập trung cao các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan rộng trong cộng đồng; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về y tế; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn về khám chữa bệnh, phòng bệnh ở các tuyến; kiểm soát chặt chẽ bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện có hiệu quả công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình. Ngành đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư, vắc xin, sinh phẩm y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, phòng bệnh và sử dụng thuốc an toàn hợp lý; đổi mới cơ chế hoạt động, thực hiện tự chủ tổ chức bộ máy, nhân lực và tài chính y tế và tích cực tranh thủ các nguồn lực đầu tư cho y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong việc xây dựng, phát triển mạng lưới y tế công lập và ngoài công lập; phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu; phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19; việc thực hiện các chỉ tiêu y tế cơ bản.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị: Ngành Y tế Nghệ An tiếp tục tham mưu cho Bộ Y tế, tỉnh Nghệ An xây dựng triển khai các nhiệm vụ thực hiện tốt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị phấn đấu đưa Nghệ An sớm trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao của vùng Bắc Trung bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, dịch vụ y tế chất lượng cao; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, và các loại dịch bệnh khác.

Ngành y tế tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh. Các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành Y tế Nghệ An tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển song song y tế chuyên sâu và y tế cơ sở; nâng cao y đức, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân; xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp.

Ngành cần đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ, đáp ứng ngày càng cao trong khám chữa bệnh cho người dân; xây dựng phương án đào tạo bác sĩ theo địa chỉ cho vùng sâu, vùng xa, vùng khó thu hút; đồng thời có kế hoạch luân chuyển bác sĩ giữa tuyến tỉnh và tuyến cơ sở.

Ngành Y tế cũng cần tiếp tục triển khai tốt công tác dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế dự phòng; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực y tế tư nhân, quản lý dược, vắc xin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng y tế thông minh. Đồng thời, phải quan tâm tới quản trị bệnh viện, kinh tế y tế; thực hiện nghiêm các quy trình, quy định trong mua sắm, đấu thầu; xây dựng phương án tự chủ tài chính và phân loại mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị theo quy định.

Lãnh đạo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng bày tỏ sự tin tưởng ngành Y tế Nghệ An và các đơn vị y tế sẽ tiếp tục có những bước tiến mới, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân./.