Nâng cao vai trò của Hội Cựu chiến binh trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Đây là kết quả thực hiện chương trình ký kết giữa Hội Cựu chiến binh và Ban An toàn giao thông tỉnh nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội... về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng “Văn hóa giao thông”.

Sáng 12/6, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2018 - 2023) chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông” và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.

Trước đó, thực hiện chương trình phối hợp ngày 19/7/2018, giữa Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2018-2023, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh đã ký Chương trình phối hợp. Qua 5 năm (2018 - 2023), Hội Cựu chiến binh các cấp đã phối hợp với Ban An toàn giao thông cùng cấp triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, các cấp hội đã triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT và văn hóa giao thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, đã tổ chức được gần 2.000 buổi tuyên truyền, với trên 355.000 lượt người tham gia.

Trong những năm qua, đã có trên 1.032 đợt, với hơn 20.915 lượt hội viên CCB tham gia cùng với các lực lượng chức năng phường, xã, thị trấn tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân tháo dỡ lều bạt, biển, bảng các loại vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường trên các tuyến đường giao thông, bến tàu, bến xe, trung tâm kinh tế - xã hội. Các cấp Hội cũng đã tuyên truyền, vận động hội viên CCB và nhân dân hiến đất, hiến tài sản trên đất, tự tháo dỡ hàng rào, công trình che khuất tầm nhìn để làm đường giao thông. Nhiều cán bộ, hội viên, nhất là Chi hội trưởng đã gương mẫu đi đầu, làm trước, được nhân dân tin tưởng và hưởng ứng tích cực.

Trong 5 năm, toàn Tỉnh hội có 111.228 hội viên hiến 707.313m2 đất và trên 36 tỷ đồng giá trị tài sản trên đất; tham gia 721.000 ngày công làm đường liên thôn, liên xóm; hàng trăm km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; 1.616 công trình ATGT do cựu chiến binh nhận xây dựng và quản lý bảo đảm hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông”, các cấp Hội Cựu chiến binh đã xây dựng được 6.892 mô hình các loại. Trong đó, có 3.935 “Tổ An ninh trật tự và An toàn giao thông”; 2.029 đoạn đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông”; 925 “Cổng trường an toàn” 03 mô hình “Tổ tự quản an toàn giao thông đường ngang, lối mở đi qua đường sắt”.



Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đánh giá cao ý nghĩa của chương trình phối hợp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội, của cán bộ, hội viên Cựu chiến binh trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng “Văn hóa giao thông”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, bất cập khi công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh với Ban An toàn giao thông, cùng cấp ở một số cơ sở triển khai còn chậm, có nơi chưa ký kết chương trình phối hợp; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm, các ngày lễ hội.

Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu chiến binh và Ban An toàn giao thông các cấp, trong giai đoạn 2023 - 2028, chương trình phối hợp sẽ tập trung vào 4 nội dung chính, gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội Cựu chiến binh các cấp, vận động hội viên Hội Cựu chiến binh và nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Qua đó, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cựu chiến binh và người thân, cộng đồng thực hiện tốt các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, kỷ cương, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và phòng ngừa ùn tắc giao thông.

Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức Hội, tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, hội viên cựu chiến binh, nhất là người đứng đầu tổ chức Hội trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Vận động cựu chiến binh phối hợp với chính quyền, các lực lượng chức năng, ban, ngành, đoàn thể xã hội tham gia hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, các tập thể và cá nhân xuất sắc trong giai đoạn 2018 - 2023 đã được nhận Bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động về an toàn giao thông.