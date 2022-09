Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên

(Baonghean.vn) - Sáng 24/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học 2022-2023. Tại điểm cầu Nghệ An, sự kiện được tổ chức ở trường THPT Hà Huy Tập (thành phố Vinh).

Tại điểm cầu trung tâm ở Trường Đại học Thái Nguyên có sự tham gia của bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An, sự kiện có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và các em học sinh Trường THPT Hà Huy Tập.

Nhiều năm qua, để nâng cao ý thức tham gia an toàn giao thông cho người dân nói chung, đối tượng học sinh, sinh viên nói riêng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn nhân dịp đầu năm học mới.

Tham dự chương trình, các em học sinh Trường THPT Hà Huy Tập được tiếp cận những thông tin mới nhất về thực trạng tai nạn giao thông những năm gần đây. Ngoài ra, các em học sinh còn được lắng nghe những kiến thức bổ ích về an toàn giao thông, tham gia phần thi đố vui có thưởng... Không chỉ tiếp cận thông tin lý thuyết, các em còn được thực hành lái xe an toàn, hướng dẫn xử lý những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.