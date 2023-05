Nắng nóng kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ tại Nghệ An tăng kỷ lục

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang An

(Baonghean.vn) - Dự kiến trong tháng 5/2023, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Nghệ An sẽ đạt mốc 436 triệu Kwh. Đây là con số kỷ lục trong những năm trở lại đây.

Số liệu từ Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, trong tháng 5/2023, thời điểm diễn ra nắng nóng gay gắt kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh tăng đột biến.

Tính đến ngày 26/5, sản lượng điện tiêu thụ đã đạt 365 triệu Kwh, dự kiến hết tháng 5 sẽ lên con số 436 triệu Kwh, đây là con số kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây (Đơn cử như trong tháng 6/2022, tháng cao điểm nắng nóng năm ngoái, sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh đạt 393 triệu kWh).

Ngày cao nhất trong tháng 5/2023, sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh đạt 17,72 triệu Kwh, bằng 128% sản lượng ngày cao nhất tháng 5/2022.

Các địa phương tiêu thụ điện năng nhiều nhất bao gồm: Thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu... Đây là những địa bàn có mật độ dân số cao, nhiều cơ sở kinh doanh, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, nhà máy.

Nguyên nhân khiến mức tiêu thụ điện cao kỷ lục trong thời gian qua chủ yếu là do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng cao.

Đại diện Công ty Điện lực Nghệ An cho rằng, trong thời gian tới, khi nắng nóng tiếp tục kéo dài, nguy cơ thiếu điện hoàn toàn xảy ra.

Việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 5, 6 và 7) sẽ rất khó khăn, đặc biệt, hệ thống điện miền Bắc phải đối mặt với tình trạng không đáp ứng được phụ tải đỉnh của hệ thống, với công suất thiếu hụt lớn nhất khoảng từ 1.600 MW đến 4.900 MW.

Dự kiến năm 2023, do thời tiết nắng nóng cực đoan, lưu lượng nước về các hồ thủy điện giảm thấp nên nguy cơ thiếu điện sẽ tiếp tục diễn ra. Thiếu nguồn vào những ngày nắng nóng cực đoan trong mùa Hè (từ tháng 5 đến tháng 8). Với kịch bản phụ tải tăng trưởng cao (15%), toàn bộ hệ thống điện miền Bắc phải tiết giảm 1.000 - 2.400 MW.

Đối với Nghệ An sẽ phải tiết giảm từ 53 - 124MW trên tổng công suất toàn bộ tỉnh Nghệ An dự kiến từ 920MW - 950 MW, vào các khung giờ từ 11h00-16h00 và từ 20h30 đến 24h00 trong những ngày nắng nóng khi nền nhiệt trên 38 độ C. Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày nắng nóng dự kiến toàn tỉnh đạt xấp xỉ 17,5 triệu Kwh, trong khi đó, sản lượng được phân bổ chỉ đáp ứng được khoảng 90%. Nguy cơ thiếu điện hiện hữu.

Người dân, các đơn vị cần sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị không cần thiết, sử dụng điện hợp lý và áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện triệt để trong sinh hoạt cũng như trong các hoạt động kinh tế - xã hội./.