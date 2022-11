Ngày hội 'Thanh thiếu nhi với văn hoá giao thông' ở Nghệ An

Vấn đề nhức nhối

Tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối hiện nay đối với toàn xã hội. Hậu quả mà tai nạn giao thông để lại không chỉ cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình mà còn là một trong những lực cản lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và mỗi địa phương.

Tại Việt Nam, mỗi ngày có khoảng 19 người chết vì tai nạn giao thông; và gần gấp 1,7 lần số đó bị mang thương tích do tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 115 vụ tai nạn giao thông làm chết 77 người, bị thương 78 người, hư hỏng 82 xe ô tô, 97 xe mô tô và các phương tiện khác.

Tính riêng địa bàn huyện Thanh Chương đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm chết 8 người, 4 người bị thương, lập biên bản 125 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 130 trường hợp vi phạm về tốc độ và 84 trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải…

Nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông do vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; chở quá số người quy định; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm.

Năm 2022 tiếp tục được chọn là năm an toàn giao thông với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” gồm 4 mục tiêu: nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh, không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải.

Đoàn viên thanh niên là những tuyên truyền viên tích cực

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn xác định các hoạt động của Đoàn tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong đó chỉ đạo các cấp bộ đoàn, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức; đa dạng các sản phẩm truyền thông về các hành vi bị cấm khi tham gia giao thông.

Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông”; Phát huy vai trò của các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”; “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”; các đội, nhóm thanh niên tham gia điều tiết, giữ gìn trật tự giao thông; tuyên dương các điển hình thanh niên có thành tích trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

Tại ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Tỉnh đoàn kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên hãy phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông.

Tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” tập trung vào những hành động cụ thể, thiết thực, như: Không uống rượu bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; không tham gia đua xe trái phép, đi đúng làn đường, phần đường.

Mỗi đoàn viên thanh niên trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh niên và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; từng bước xây dựng xã hội giao thông thân thiện, đầy tình người và không có tai nạn.

“Các bạn trẻ hôm nay phải không ngừng nỗ lực học tập, vượt khó vươn lên; xây dựng cho mình một lối sống đẹp, tạo thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật; coi việc tự giác tuân thủ pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như một chuẩn mực đạo đức của thanh niên thời kỳ mới” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Phương Thúy nhấn mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội cần tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp ứng dụng mạnh mẽ chuyển đối số trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Dịp này, để động viên, khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt của Trường THPT Thanh Chương 3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương dành tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 1 mũ bảo hiểm. Công an tỉnh cũng dành tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Tại ngày hội, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Chương ra mắt đội hình thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông của cụm Cát Ngạn.

Chuỗi các hoạt động tại ngày hội, gồm: Hội thi truyền thông “Học sinh với văn hoá giao thông” năm 2022 tại Trường THPT Thanh Chương 3. Hội thi Rung chuông vàng “Học sinh với văn hóa giao thông” tại Trường THCS Phong Thịnh.

Phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT cho các bạn đoàn viên thanh niên và tập huấn kỹ năng lái xe an toàn tại Trường THPT Thanh Chương 3 và Trường THCS Phong Thịnh. Thăm, tặng quà tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn giao thông tại xóm Liên Chung, xã Phong Thịnh (là xã đạt chuẩn nông thôn mới).

Chuỗi ngày hội “Thanh thiếu nhi với an toàn giao thông” năm 2022 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tại 4 huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳ Hợp và Nghĩa Đàn. Qua đó, nhằm thể hiện sự quyết tâm của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, trong việc góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành kéo giảm đến mức thấp nhất tai nạn giao thông.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 9/11, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.