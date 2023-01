Ngày Thần Tài, vàng bất ngờ giảm giá, thị trường kém sôi động

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Khác với mọi năm, năm nay, vào ngày vía Thần Tài, giá vàng giảm mạnh, thị trường kém sôi động hơn.

Mở màn phiên giao dịch sáng nay mùng 10 tháng Giêng - Ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều giảm mạnh. Theo đó, giá vàng SJC được niêm yết quanh mức 66,4-67,8 triệu đồng/lượng. So với mức mở cửa phiên sáng qua, các thị trường trên đã giảm đến 600.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Nghệ An, giá vàng SJC được niêm yết 65,8 - 66,2 triệu (mua vào) và 68 - 68,3 triệu đồng lượng (bán ra) giảm 700.000 - 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (mùng 9 tháng Giêng); nhẫn tròn 9999 có giá là 5,350 triệu đồng/chỉ (mua vào) và 5,6 triệu đồng - 5,7 triệu đồng/chỉ (bán ra), giảm 100.000 - 150.000 đồng/chỉ (bán ra) so với hôm qua (mùng 9 tháng Giêng).

Sáng 31/1 (tức mùng 10 tháng Giêng) tại “phố vàng” Cao Thắng, các công ty vàng bạc đá quý đã mở cửa từ sớm để đón khách. Theo ghi nhận, lượng khách đến giao dịch vào ngày này khá nhộn nhịp và đông hơn những ngày trước từ 30 - 50%. Tuy nhiên, lượng vàng bán ra lại kém hơn các năm trước.

Bà Trần Kim Liên - Chủ hiệu vàng Phú Nguyên (17, Cao Thắng) cho biết: “So với từ trước Tết đến nay thì ngày vía Thần Tài lượng khách đến mua vàng đông hơn hẳn. Tuy nhiên, số lượng vàng bán ra không nhiều như mọi năm. Hầu hết khách chỉ mua từ 5 phân đến 2-3 chỉ lấy may đầu năm”.

Dọc đường Cao Thắng, cửa hàng vàng bạc Kim Thành Huy có lượng khách đến giao dịch đông hơn cả.

Bà Mai Anh, chủ tiệm vàng cho biết: “Trong buổi sáng, lượng vàng bán ra đã tăng gấp 3-4 lần so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, so với mọi năm thì vẫn kém sôi động hơn. Người dân chủ yếu đến mua nhẫn vàng trơn, nhẫn kim tiền và tượng mèo Thần Tài, ông Thần Tài”.

Ở đường Lê Lợi, Trần Phú (TP.Vinh) - nơi đứng chân của các hiệu vàng lâu năm, các công ty vàng bạc đá quý lớn để hút khách đã thuê các đội lân sư rồng đến biểu diễn; đồng thời tung ra các chương trình bốc thăm trúng thưởng, nhận lì xì… Tuy nhiên, không khí mua bán lại khá trầm lắng, vắng vẻ.

Bà Hồ Thị Dung - Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Kim Dung Thông ở đường Lê Lợi cho biết: “Mặc dù là ngày vía Thần Tài, thường sẽ sôi động và cao điểm giao dịch vàng nhưng năm nay lại rất vắng. Chưa bao giờ rơi vào tình cảnh ế ẩm như năm nay”.

Tại Yên Thành, từ sáng sớm, đã có nhiều người dân đến các cửa hàng vàng bạc đá quý để mua vàng lấy may. Có thời điểm, lượng khách tăng đột biến nên dù đã huy động thêm nhân lực để phục vụ khách nhưng vẫn không đáp ứng đủ, nhiều người phải xếp hàng chờ đợi; nhiều tiệm vàng phải từ chối giao dịch online.

Chị Nguyễn Thị Mai, một khách hàng cho biết: “Làm nghề kinh doanh nên năm nào vào ngày vía Thần Tài tôi cũng mua vàng lấy may. Năm có tiền dư giả nhiều thì mua vàng miếng, năm nay, kinh tế khó khăn hơn nên chỉ mua một vài chỉ lấy vía”.

Ngoài lượng khách đến mua vàng lấy may thì cũng có nhiều người nhân dịp này cũng sử dụng tiền tích góp được để mua vàng dự trữ. Do đó, lượng khách đến mua vàng trang sức, vàng nhẫn, vàng miếng đều tăng cao hơn so với thời điểm cận Tết vừa qua. Ghi nhận tại các cửa hàng vàng, người dân tập trung mua các sản phẩm vàng liên quan đến con mèo - năm Quý Mão, vàng tài lộc, vàng trang sức…

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, đã thành thông lệ, giá vàng bị đẩy lên cao trước và trong ngày vía Thần Tài, ngay sau đó thì giảm mạnh từ 500.000 đồng tới cả triệu đồng mỗi lượng chỉ sau 1 đêm. Do vậy, nhiều người dân nên cân nhắc khi mua vàng thời điểm hiện nay, chỉ nên mua lấy may và tích trữ dài hạn, không nên đầu cơ, lướt sóng do chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và quốc tế.

Vì thế, với quan niệm mua vàng để cầu may, người dân nên căn cứ theo khả năng tài chính và nhu cầu để lựa chọn sản phẩm phù hợp./.