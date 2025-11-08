Thị trường Giá vàng chiều nay 11/8: Giá vàng trong nước và thế giới cùng rớt giá nhưng đã có cảnh báo từ trước Giá vàng chiều nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước và vàng thế giới cùng rớt giá khỏi đỉnh lịch sử. Nguyên nhân lần giảm này đến từ lực bán chốt lời ở mức cao

Giá vàng trong nước chiều nay 11/8/2025

Tính đến 16h00 chiều nay 11/8/2025, giá vàng miếng trong nước giảm 500 nghìn đồng/lượng sau khi tăng chạm đỉnh cao nhất lập được hồi tháng 4. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 8/8 hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 123-123,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,9-123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 16h00 ngày 11/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 117-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,3-120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng chiều nay 11/8/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng chiều nay

Ngày 11/8/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

122,7 123,9

-500 -500 Tập đoàn DOJI

122,7 123,9

-500

-500 Mi Hồng

123 123,9

-600 -500 PNJ

122,7

123,9

-500 -500 Bảo Tín Minh Châu

122,7

123,9

-500 -500

Phú Quý 121,9 123,9

-300 -500

1. DOJI - Cập nhật: 11/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. AVPL/SJC HN 122,700 ▼500K 123,900 ▼500K AVPL/SJC HCM 122,700 ▼500K 123,900 ▼500K AVPL/SJC ĐN 122,700 ▼500K 123,900 ▼500K Nguyên liệu 9999 - HN 109,500 ▼500K 110,500 ▼500K Nguyên liệu 999 - HN 109,400 ▼500K 110,400 ▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 11/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng miếng SJC 999.9 122,700 123,900 Nhẫn Trơn PNJ 999.9 117,000 119,500 Vàng Kim Bảo 999.9 117,000 119,500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 117,000 119,500 Vàng PNJ - Phượng Hoàng 117,000 119,500 Vàng nữ trang 999.9 116,100 118,600 Vàng nữ trang 999 115,980 118,480 Vàng nữ trang 9920 115,250 117,750 Vàng nữ trang 99 115,010 117,510 Vàng 916 (22K) 106,240 108,740 Vàng 750 (18K) 81,600 89,100 Vàng 680 (16.3K) 73,300 80,800 Vàng 650 (15.6K) 69,740 77,240 Vàng 610 (14.6K) 65,000 72,500 Vàng 585 (14K) 62,030 69,530 Vàng 416 (10K) 41,990 49,490 Vàng 375 (9K) 37,130 44,630 Vàng 333 (8K) 31,790 39,290

3. SJC - Cập nhật: 11/8/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▼ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122,700 ▼500K 123,900 ▼500K Vàng SJC 5 chỉ 122,700 ▼500K 123,920 ▼500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122,700 ▼500K 123,930 ▼500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116,500 ▼700K 119,100 ▼700K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116,500 ▼700K 119,200 ▼700K Nữ trang 99,99% 116,500 ▼700K 118,500 ▼700K Nữ trang 99% 112,826 ▼693K 117,326 ▼693K Nữ trang 68% 73,538 ▼476K 80,738 ▼476K Nữ trang 41,7% 42,369 ▼292K 49,569 ▼292K

Giá vàng thế giới chiều nay 11/8/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16h00 ngày 11/8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3356,22 USD/ounce. Giá vàng chiều nay giảm 41,04 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,21 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 13,69 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh hơn 1% trong phiên đầu tuần khi nhà đầu tư chờ Nhà Trắng làm rõ thông tin về thuế nhập khẩu vàng thỏi. Đồng thời, thị trường tập trung vào dữ liệu lạm phát Mỹ sắp công bố để dự đoán lộ trình lãi suất của Fed.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 1,21% sau khi chạm mức cao nhất từ ngày 23/7 vào cuối tuần trước. Hợp đồng giá vàng tương lai kỳ hạn tháng 12 của Mỹ giảm 2,1% xuống 3.417,30 USD, dù trước đó đã lập kỷ lục 3.534,10 USD

Theo chuyên gia Han Tan từ Nemo.Money, giá vàng giảm mạnh do thị trường phản ứng lại nguy cơ thuế quan Mỹ làm đảo lộn dòng chảy vàng toàn cầu. Nhà Trắng dự kiến sẽ ra thông báo chính thức về vấn đề này.

Thị trường đặc biệt quan tâm đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ sẽ công bố vào thứ 3. Dự báo lạm phát cơ bản tăng 0,3%, đẩy tỷ lệ hàng năm lên 3%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Theo ông Tan, nếu CPI thấp hơn dự kiến và củng cố kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, giá vàng có thể phục hồi trên ngưỡng tâm lý 3.400 USD. Báo cáo việc làm Mỹ vừa qua yếu hơn dự kiến khiến thị trường tin 90% khả năng Fed sẽ cắt lãi suất vào tháng 9.

Nguồn tin Reuters tiết lộ Bộ trưởng Tài chính Mỹ đang tìm người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell, làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed sau nhiều tháng bị Tổng thống Trump gây sức ép giảm lãi suất.

Trong khi đó, thời hạn áp thuế với hàng Trung Quốc dự kiến được gia hạn thêm. Tổng thống Trump cũng sẽ gặp người đồng cấp Nga Putin tại Alaska để thảo luận về xung đột Ukraine.

Bên cạnh giá vàng, giá bạc giảm 1,1% xuống 37,89 USD/ounce, bạch kim giảm 1,3% còn 1.314,73 USD, trong khi paladium tăng nhẹ 0,4% lên 1.131,55 USD.

Dự báo giá vàng

Giá vàng lao dốc sau đợt tăng mạnh cuối tuần trước, đồng thời chịu áp lực từ việc Nhà Trắng phủ nhận thông tin áp thuế nhập khẩu vàng thỏi từ Thụy Sĩ. Người phát ngôn chính quyền Trump khẳng định sẽ có chính sách mới xác nhận vàng thỏi không thuộc diện chịu thuế.

Darin Newsom (Barchart.com) và James Stanley (Forex.com) đều lạc quan về đà tăng của vàng. Stanley nhận định mức 3.435 USD/ounce là ngưỡng quan trọng, và nếu vượt qua 3.500 USD, giá vàng có thể tăng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, ông cảnh báo đà tăng cần diễn ra từ từ để tránh đảo chiều đột ngột.

Rich Checkan (Asset Strategies International) cho rằng thị trường cần thời gian đánh giá tác động của tin tức thuế quan. Trong khi đó, Michael Moor (Moor Analytics) lưu ý rằng việc giá vàng hôm nay giảm dưới một số ngưỡng kỹ thuật có thể báo hiệu đợt bán tháo.

Khảo sát từ Kitco News cho thấy giới chuyên gia tiếp tục kỳ vọng giá tăng, trong khi nhà đầu tư cá nhân duy trì cái nhìn tích cực ngắn hạn. Newsom nhấn mạnh: "Chính sách thương mại của Trump luôn khó đoán, nhưng điều đó không còn gây bất ngờ".

Eugenia Mykuliak, người đứng đầu B2PRIME Group, nhận định các mức thuế mới với vàng chỉ là yếu tố mới nhất hỗ trợ giá vàng. Bà giải thích thuế quan làm tăng bất ổn, đẩy dòng tiền chảy vào các tài sản an toàn như vàng.

Bối cảnh lạm phát Mỹ tăng trong khi thị trường lao động chậm lại càng củng cố vị thế của vàng. Đặc biệt, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn do giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ.

Tại Việt Nam, giá vàng chịu ảnh hưởng cả từ thị trường quốc tế lẫn cung - cầu nội địa. Nguồn cung hạn chế và thị trường chưa liên thông khiến giá vàng trong nước thường cao hơn thế giới, có thời điểm chênh lệch tới 16 - 17 triệu đồng/lượng.

Chính phủ đang nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng và sửa đổi Nghị định 24/2012 nhằm thu hẹp chênh lệch và tăng tính minh bạch. Khi đó, chiến lược “ăn chênh” sẽ khó áp dụng, buộc nhà đầu tư phải chú ý nhiều hơn tới xu hướng giá vàng toàn cầu.