Nghệ An: 91 trường hợp bị xử lý do vi phạm về pháo trong đêm Giao thừa

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, trong đêm Giao thừa, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên trên địa bàn. Từ Công an tỉnh, Công an huyện đến Công an xã đều thực hiện các chế độ thường trực chiến đấu nghiêm túc, trách nhiệm cao. Lãnh đạo Công an tỉnh đã thành lập nhiều đoàn công tác để vừa kiểm tra việc đảm bảo an ninh trật tự, vừa thăm hỏi, chúc Tết, động viên bộ phận công tác.

Tại Công an các huyện, thành phố, thị xã, các tổ công tác được bố trí hợp lý để đảm bảo tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể để huy động sức mạnh tổng hợp trong đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, trong đêm Giao thừa, hàng nghìn lượt cán bộ Công an Nghệ An đã có mặt tại các bản, thôn, xóm, khối phố vừa nắm tình hình, vừa tuyên truyền, vận động Nhân dân không vi phạm pháp luật về pháo. Tại thành phố Vinh và các thị xã, lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát 113 thường trực 100% quân số để vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa ngăn chặn các loại tội phạm.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo đều bị phát hiện và xử lý nghiêm. Ngay trong đêm Giao thừa, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 90 vụ, 91 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo; trong đó, 71 đối tượng vi phạm vì sử dụng pháo trái phép. Các địa phương xử lý nhiều trường hợp sử dụng pháo trái phép như: Yên Thành: 25 vụ, 25 đối tượng (riêng tại xã Bảo Thành là 10 vụ, 10 đối tượng); Đô Lương: 19 vụ, 19 đối tượng; thị xã Cửa Lò: 21 vụ, 21 đối tượng,…

Tất cả các trường hợp có hành vi vi phạm về pháo đều bị tạm giữ theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác phân loại, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời để răn đe, giáo dục, phòng ngừa tái diễn hành vi vi phạm.

Hiện nay, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo ANTT. Trong đó, lực lượng CSGT thường xuyên phối hợp với Công an các xã có nhiều di tích lịch sử, tâm linh để phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc, ách tắc.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự ATGT, nhất là vi phạm tốc độ và nồng độ cồn; thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường thủy, đặc biệt là tại các bến đò; tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trên cung đường đến các danh lam thắng cảnh, địa điểm diễn ra lễ hội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong các tổ công tác cần tăng cường hơn nữa công tác bám sát cơ sở, địa bàn để chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo. Cùng với đó, thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ phòng chống pháo. Đối với địa bàn trọng điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát, gắn trách nhiệm của từng cá nhân liên quan về kết quả phòng chống pháo.