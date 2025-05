Nghệ An có 2 cá nhân được tuyên dương 'Người thợ trẻ giỏi' toàn quốc năm 2025

51 công nhân tiêu biểu đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XV, năm 2025. Trong tổng số này, Nghệ An vinh dự có hai đại diện đến từ Nhà máy sữa TH và Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu.

Tối 26/5, tại Công viên thanh thiếu niên huyện Hưng Nguyên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 51 gương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XV, năm 2025.

Dự chương trình, về phía Trung ương có các đồng chí: Vy Tư Liệu - Vụ Trưởng vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Về phía đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phan Đình Đạt – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Sở Nội vụ, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và các cơ quan, ban ngành liên quan.

Về phía đơn vị đồng hành có đại diện công ty TCP Việt Nam, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Nghệ An, Quản lý nhãn hàng Red Bull.