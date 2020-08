Nghệ An đạt giải B và C cuộc thi tìm hiểu 'Biển, đảo Tổ quốc'

Bộ Tư lệnh Hải quân vừa có quyết định khen thưởng cho 33 tác giả, nhóm tác giả có bài thi xuất sắc nhất và 10 tập thể tiêu biểu tham gia cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng”.



Nghệ An có hai cá nhân được giải B và C gồm đồng chí Chu Thị Bích Ngọc, cán bộ phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Minh Quang, cán bộ phòng An ninh - Đối ngoại, Công an tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Quân khu 4 cùng các đơn vị tham dự chương trình “Tuổi trẻ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với biển, đảo quê hương” tặng cờ tổ Quốc cho ngư dân huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu

Cuộc thi tìm hiểu Biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng do Bộ Tư lệnh Hải quân phát động. Qua hơn 2 tháng phát động, đã có 117.316 bài dự thi của các tập thể, cá nhân trong và ngoài Quân chủng Hải quân.

Ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành các vòng chấm sơ khảo, chung khảo, lựa chọn 33 tác giả, nhóm tác giả và 10 tập thể có bài thi xuất sắc nhất để trao giải.

Tại Nghệ An, ngay sau khi Bộ Tư lệnh Hải quân phát động, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn Nghệ An phát động tổ chức cuộc thi trong học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh và đã lựa chọn 20 bài dự thi có chất lượng gửi đi tham gia.

Kinh tế biển là một trong những trọng tâm ưu tiên đầu tư. Ảnh tư liệu Hồ Long

Đây là cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các đối tượng tham gia cuộc thi về vị trí, vai trò quan trọng của biển, đảo đối với sự ổn định và phát triển của đất nước; qua đó xây dựng niềm tin, lòng nhiệt tình, trách nhiệm, yêu mến biển đảo quê hương, tích cực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc./.