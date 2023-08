Nghệ An đầu tư 135 tỷ đồng xây dựng hệ thống thoát nước Khu công nghiệp VSIP II vừa khởi công

Mục tiêu nhằm tiêu thoát nước cho Khu Công nghiệp Thọ Lộc, đồng thời, giải quyết vấn đề tiêu thoát nước, tránh ngập lụt cho các khu dân cư trong khu vực khi thực hiện dự án xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1); tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ cam kết; tạo cảnh quan môi trường, đồng bộ hạ tầng để thu hút đầu tư tại Khu Công nghiệp Thọ Lộc.

Dự án có tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng, thực hiện tại các xã Diễn Phú và Diễn Lộc (Diễn Châu), với hệ thống thoát nước có chiều dài khoảng 2,7 km có quy mô gồm: mương chính có bề rộng đáy mương được chia làm 3 đoạn lần lượt là 6m, 18m và 22m; mái kênh được gia cố ổn định.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư theo đúng quy định; đảm bảo mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí và đạt được hiệu quả dự án.

Việc thực hiện dự án trên cũng thể hiện cam kết của Nghệ An với nhà đầu tư trong việc thực hiện Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 05/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An, đó là hỗ trợ đầu tư đường giao thông và hệ thống thoát nước đến chân hàng rào dự án.

Được Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9845225659 lần đầu ngày 9/3/2023, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (VSIP Nghệ An II) có quy mô 500 ha, vốn đầu tư 3.826 tỷ đồng (tương đương 164,6 triệu USD), triển khai tại Khu Công nghiệp Thọ Lộc.

VSIP Nghệ An II là dự án xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị hội tụ các yếu tố xanh, thông minh, phát triển bền vững, được kỳ vọng tạo thêm động lực để thu hút đầu tư vào Nghệ An.

Khu Công nghiệp Thọ Lộc có diện tích 1.159,71 ha thuộc địa bàn các xã: Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn Lợi, Diễn Tân, Diễn Thịnh và Diễn An (Diễn Châu); được chia làm 3 khu, trong đó: khu A có diện tích 783,21 ha thuộc các xã: Diễn Thọ; Diễn Lộc; Diễn Phú; Diễn Lợi. Khu B có diện tích 217,5 ha nằm phía Tây Khu Kinh tế Đông Nam, thuộc địa bàn các xã: Diễn Phú, Diễn Lộc và Khu C có diện tích 158,75 ha nằm phía Đông Khu Kinh tế Đông Nam, thuộc địa bàn các xã: Diễn Tân, Diễn Lộc, Diễn Thịnh, Diễn An.

Đây là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành như cơ khí chế tạo phụ tùng, sản xuất các thiết bị cơ khí chính xác, lắp ráp kỹ thuật số; chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất hàng tiêu dùng như dệt may, giày da, điện tử, điện lạnh cao cấp, thiết bị điện, đồ điện chất lượng cao.