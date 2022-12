Nghệ An đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư trong năm 2022

Năm 2022, thu hút đầu tư ở Nghệ An đạt nhiều kết quả nổi bật. Tính đến tháng 11/2022, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 92 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 28.390,9 tỷ đồng; điều chỉnh 98 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 33 lượt dự án với tổng mức đầu tư tăng 13.224 tỷ đồng.

Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 41.614,9 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu năm 2021 thu hút vốn đầu tư từ 25.000 đến 30.000 tỷ đồng).

Đặc biệt, trong 11 tháng đầu năm 2022, số vốn FDI đầu tư tại Nghệ An đạt hơn 935 triệu USD, đưa Nghệ An lần đầu tiên lọt top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Nghệ An đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ, phối hợp với các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng KCN; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng 3 KCN trọng điểm (VSIP 1, WHA giai đoạn 2, Hoàng Mai 1); đẩy nhanh tiến độ trình chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án hạ tầng KCN Thọ Lộc - Giai đoạn 1 (VSIP 2), Hoàng Mai 2. Đến nay có 05/11 KCN đã được thành lập, tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp đã thành lập là 60,17%.

Trong kết quả chung đó, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và du lịch tỉnh có vai trò quan trọng. Cụ thể, Trung tâm đã tiếp tục đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư, triển khai nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ thường xuyên cho các nhà đầu tư.

Hỗ trợ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang khảo sát nghiên cứu các dự án: Khu đô thị và dịch vụ du lịch cao cấp ven biển với diện tích khoảng 288 ha tại huyện Quỳnh Lưu; Khu biệt thự núi và resort cao cấp ven biển với diện tích khoảng 287 ha tại thị xã Hoàng Mai. Đang tiếp tục khảo sát nghiên cứu đầu tư dự án sân Golf và khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Xuân Dương, huyện Diễn Châu với diện tích khoảng 340 ha, tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Đông Bắc của KKT Đông Nam; Dự án tài trợ cải tạo bờ biển Diễn Trung, Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu; Hỗ trợ Tập đoàn Mường Thanh các dự án mới ở Diễn Châu; Hỗ trợ Tập đoàn Huali thực hiện dự án nhà máy sản xuất da giày tại Khu CN WHA, Khu CN Hoàng Mai 1.

Trung tâm đã hỗ trợ Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt, Tập đoàn Central Retail, Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel, Công ty CP APG ECO Hoà Bình; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC, Công ty LUXSHARE ICT Nghệ An, Công ty CP Tập đoàn T&T, Công ty CP KSFINANCE; Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và Giao thông Intracom, Công ty TNHH Compal Việt Nam đầu tư các dự án tại Nghệ An.

Bên cạnh đó, Trung tâm tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội thảo đánh giá chỉ số PCI năm 2021 và phương hướng cải thiện chỉ số PCI trong thời gian tới của tỉnh Nghệ An. Tổ chức thành công hội thảo tập huấn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về các điểm mới trong pháp luật về đầu tư, đấu thầu...

Ông Bùi Duy Đông - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và du lịch tỉnh cho biết: Một nhiệm vụ nữa đóng góp hiệu quả vào cải thiện môi trường đầu tư đó là trong năm 2022 tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 655/KH-UBND về xây dựng bộ chỉ số và khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã (DDCI) năm 2022. Tập hợp, hoàn thiện dữ liệu số phục vụ công tác tư vấn, hỗ trợ đầu tư, bao gồm: Cập nhật mới hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư và các luật liên quan; Thu thập dữ liệu quy hoạch sử dụng đất của các địa phương giai đoạn 2021-2030, các quy hoạch trong KKT Đông Nam, các quy hoạch chuyên ngành khác...

Năm 2022, các hoạt động xúc tiến đầu tư đã được Trung tâm triển khai hiệu quả với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực.

Một số dự án sản xuất công nghiệp lớn đã và đang đi vào hoạt động ở Nghệ An như: Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử Goerteck 1-2 (điều chỉnh tăng 400 triệu USD), Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Luxshare - ICT 2 (150 triệu USD), Nhà máy khoa học kỹ thuật kim loại Tân Việt (125 triệu USD), Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu của Công ty Mega Step Holdings Limited (56 triệu USD), Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu của Công ty Million Plan International Limited (43 triệu USD), Nhà máy giày Ever Plus Nghệ An (30 triệu USD)…

Một số dự án lớn đã hoàn thành thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng như: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Everwin Precision Việt Nam, Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô JuTeng. Như vậy, lũy kế đến tháng 11/2022, Nghệ An đã thu hút được 113 dự án FDI thuộc 14 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký trên 2,5 tỷ USD. Một số dự án đi vào hoạt động đã có giá trị xuất khẩu hàng năm chiếm 30-35% giá trị xuất khẩu của cả tỉnh, góp phần nâng tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu lên thứ 28 của cả nước.