Nghệ An: Đề nghị tiêm, xét nghiệm Covid-19 cho thí sinh và lực lượng phục vụ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo kế hoạch sẽ được tổ chức từ ngày 6 - 8/7 trên cả nước. Kỳ thi năm nay toàn tỉnh Nghệ An có hơn 34.000 thí sinh dự thi, trong đó có hơn 21.000 thí sinh tham dự kỳ thi để xét tốt nghiệp vào các trường đại học, cao đẳng.

Liên quan đến kỳ thi năm nay, do trên địa bàn tỉnh dịch Covid – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp và lan rộng đến nhiều địa bàn trong tỉnh nên Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi UBND tỉnh và ngành Y tế xem xét để ưu tiên xét nghiệm và tiêm vắc-xin cho đối tượng liên quan.

Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị tiêm vắc-xin cho khoảng hơn 8.000 người làm công tác phục vụ cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Bên cạnh đó, tiến hành xét nghiệm Realtime PCR cho các thí sinh thuộc diện F2. Hiện nay, qua thống kê, toàn tỉnh có khoảng 500 thí sinh thuộc diện F2 nhưng số liệu này sẽ được cập nhật hàng ngày và có thể biến động tùy theo diễn biến của dịch bệnh.

Tiết ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12 - Trường THPT Đặng Thúc Hứa. Ảnh: Mỹ Hà

Việc tiêm vắc-xin và xét nghiệm PCR là một giải pháp quan trọng để Nghệ An tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc trong điều kiện dịch bệnh còn rất nhiều khó khăn. Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn yêu cầu Sở Y tế trên cơ sở số lượng vắc xin phòng chống Covid-19 đã tiếp nhận để xem xét tham mưu phân bổ và triển khai tiêm vắc-xin cho các đối tượng theo Công văn số 2544/BGDĐT-TTr ngày 21/6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn, nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 và năm học mới 2021-2022.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai cho các đơn vị có liên quan thuộc tỉnh, trước mắt ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, các cơ sở giáo dục tham gia tổ chức các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn.

Việc tiêm vắc-xin sẽ giúp cho các bộ phận phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT yên tâm khi đi làm nhiệm vụ. Ảnh: MH.

Đồng thời, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Giáo dục đảm bảo các điều kiện tốt nhất trong việc bồi dưỡng hè cho đội ngũ giáo viên và chuẩn bị năm học mới 2021-2022.