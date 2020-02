Nghệ An kiên quyết giải tỏa, xử lý các hành vi vi phạm để đường thông, hè thoáng

Các ngành chức năng và các huyện đã tổ chức hơn 400 đợt kiểm tra, xử phạt an toàn giao thông. Trong 7 ngày Tết, từ 28 tháng Chạp đến mồng 5 Tết chỉ xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người và 4 người bị thương, giảm 3 người chết và 1 người bị thương so với Tết năm ngoái; trên địa bàn không xảy ra hiện tượng ùn tắc nào. Đây là chuyển biến rất rõ rệt, trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là TP. Vinh đã đảm bảo đường thông, hè thoáng. Sở dĩ có chuyển biến tốt như trên là nhờ tỉnh xác định giải tỏa hành lang an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên cả năm. Vào các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Văn phòng Thường trực tỉnh, các huyện lập các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở. Trên cơ sở đó, các địa phương chủ động ra quân xử lýquyết liệt ngay từ đầu; bố trí, sắp xếp hợp lý các khu vực bán hoa, cây cảnh cho người dân tham quan, mua sắm, không dừng, đậu xe tùy tiện nên giao thông được đảm bảo và trật tự.