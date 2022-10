Nghệ An: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Xuất bản, In và Phát hành sách

(Baonghean.vn) - Chiều 10/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Xuất bản, In và Phát hành sách.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; ban lãnh đạo các đơn vị xuất bản, in và phát hành trên địa bàn tỉnh…

Góp phần giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống

Cách đây tròn 70 năm, theo đề nghị của Nha Tuyên truyền Văn nghệ, ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 122/SL thành lập Nhà in Quốc gia. Sắc lệnh 122/SL có ý nghĩa rất lớn. Từ đó, ngày 10/10 trở thành ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In, Phát hành sách Việt Nam.

Nghệ An là tỉnh có dân số đông, có bề dày truyền thống lịch sử - văn hoá, đời sống đa dạng và chứa đựng nhiều đề tài xuất bản hấp dẫn, là nguồn tiềm năng phong phú có tác động thuận lợi đến sự phát triển của ngành Xuất bản, In, Phát hành.

Tính đến tháng 6 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 2 nhà xuất bản; 16 cơ sở được cấp giấy phép hoạt động in; 25 đơn vị được cấp giấy đăng ký hoạt động ngành in; 4 đơn vị được cấp phép hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

Thuận lợi cơ bản và lớn nhất của các doanh nghiệp ngành Xuất bản, In, Phát hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An là sự vào cuộc tích cực của cơ quan quản lý nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2971 ngày 13/7/2010 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Xuất bản, In, Phát hành tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2020; trong đó có danh mục các đề án, dự án trọng điểm nhằm đưa ngành Xuất bản, In, Phát hành nói chung và ngành In nói riêng trở thành trung tâm phát triển của vùng Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, Hiệp hội In Nghệ An được thành lập ngày 5/9/2019 là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường. Hoạt động đặt hàng xuất bản phẩm cũng rất sôi nổi và được duy trì, từ năm 2013 - 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu đặt hàng gần 100 đầu sách với số lượng hơn 60.000 bản.

Các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 hằng năm được triển khai trên địa bàn tỉnh với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng. Từ năm 2014 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với các đơn vị làm công tác xuất bản, phát hành trong tỉnh tổ chức trao tặng gần 30.000 bản sách cho thư viện các trường học có điều kiện khó khăn, đồn biên phòng…

Hoạt động của ngành Xuất bản, In, Phát hành đã góp phần vào sự phát triển chung của ngành kinh tế, đặc biệt là góp phần quan trọng trong việc lưu giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị tinh thần và truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng đã đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; tiên phong trong công tác tuyên truyền, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy văn hóa đọc, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội cũng như hội nhập quốc tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong thời gian tới, các đơn vị xuất bản, in và phát hành và các cơ quan quản lý nhà nước cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác xuất bản, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tiếp đến, phát huy năng lực, tăng cường tính chuyên nghiệp, chủ động của nhà xuất bản trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý, tổ chức xã hội nghề nghiệp với các cơ quan chủ quản, các đơn vị in và phát hành; nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm in; đầu tư và tăng cường liên kết trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Đồng thời, chăm lo xây dựng và phát triển nhu cầu văn hóa đọc của các tầng lớp nhân dân; tổ chức và phát triển các lực lượng, mạng lưới phát hành, xuất bản phẩm đáp ứng đầy đủ, chất lượng, đúng đối tượng và địa bàn, đặc biệt quan tâm vùng nông thôn và miền núi.

Dịp này, Nhà Xuất bản Nghệ An được nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 6 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Xuất bản, In và Phát hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.