Nghệ An làm gì để cùng với cả nước gỡ 'thẻ vàng' thủy sản ngay trong tháng 10?

Tinh thần vào cuộc đồng bộ, quyết liệt

Theo lịch từ đầu năm 2023, sau khi có chuyến làm việc, kiểm tra vào tháng 10/2022, đoàn công tác của Ủy ban EC sẽ tiếp tục sang Việt Nam làm việc vào tháng 4/2023 để phúc tra lại một số nội dung, thông tin mà Việt Nam đưa ra để gỡ thẻ vàng. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hoãn và dời đến tháng 10 năm 2023. Chính vì vậy, từ đầu năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc làm việc trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương ven biển. Trên cơ sở đó, ban hành kế hoạch đợt ra quân cao điểm 100 ngày nhằm kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động khai thác, đánh bắt vi phạm IUU; xử lý, cập nhật công khai các vi phạm lên hệ thống.

Tiếp đó, tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo IUU (Ban Chỉ đạo phòng, chống đánh bắt cá trái phép), người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giữ nguyên tinh thần chỉ đạo trên; đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xem xét hồ sơ vi phạm, nếu đủ dấu hiệu thì khởi tố các chủ tàu cá cố tình vi phạm IUU để làm gương tuyên truyền, vận động; phấn đấu gỡ thẻ vàng ngay trong tháng 10 này.

Triển khai tinh thần chỉ đạo trên, lực lượng chức năng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cùng với Cục Kiểm ngư đã đẩy mạnh các đợt phối hợp tuần tra tuyến biển thường xuyên hơn. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát biển đã phát hiện tình trạng các tàu đánh bắt vi phạm IUU vẫn còn.

Nghệ An là một trong những tỉnh có đội tàu đánh bắt, khai thác xa bờ lớn. Từ khi thực hiện Luật Thủy sản và quản lý khai thác theo IUU đã phát sinh một số bất cập, hạn chế. Vì vậy, từ sau khi đoàn công tác EC sang làm việc lần thứ 2 và 3 vào tháng 11/2012 và 10/2022, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về đánh bắt theo IUU. Cùng với thành lập tổ liên ngành để kiểm soát, làm thủ tục xuất, nhập lạch cho ngư dân, từ năm 2021, UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành để thường xuyên ra tuần tra ven biển, kiểm tra an toàn thực phẩm các cảng cá; ngành Nông nghiệp và PTNT ký kết quy chế phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về kiểm tra, kiểm soát các hoạt động đánh bắt, khai thác vùng cửa lạch...

Nhờ vậy, ngư dân từ chỗ phản đối, khó chịu khi lực lượng chức năng giám sát ra, vào cảng quá chặt thì nay đã có chuyển biến về nhận thức và hợp tác hơn. Mỗi lần xuất phát ra biển đánh bắt đều làm thủ tục khá đầy đủ; hoạt động đánh bắt ven bờ và vùng khơi đã đi vào nề nếp hơn, hiện tượng dùng thuốc nổ hay phương tiện đánh bắt hủy diệt nguồn lợi thủy sản đã giảm hẳn.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, Chi cục Thủy sản và Sở NN&PTNT đã tham mưu cho UBND và HĐND tỉnh thông qua chính sách hỗ trợ ngư dân lắp đặt thiết bị VMS trên tàu có chiều dài trên 15m. Theo đó, tỉnh dành khoảng trên dưới 20 tỷ đồng để lắp mới trên 1.000 thiết bị VMS (2 đợt theo Nghị quyết 01/2021 và Nghị quyết 02/2023) và hỗ trợ cước duy trì thuê bao hàng tháng.

Tại các buổi kiểm tra, làm việc với Nghệ An, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến - Phó Thường trực Ban Chỉ đạo IUU ghi nhận Nghệ An là một trong số những địa phương tích cực và thực hiện tốt Luật Thủy sản và IUU. Tuy vậy, Thứ trưởng cũng lưu ý Nghệ An cũng như các tỉnh cần hành động quyết liệt, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thì mới hiệu quả.