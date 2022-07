Nghệ An: Liên kết để khai thác tiềm năng và phát triển du lịch

(Baonghean.vn) - Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 được tổ chức tại thành phố Vinh vào hôm nay (1/7). Nhân dịp này, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi với Báo Nghệ An về một số vấn đề liên quan.

P.V: Xin đồng chí cho biết ý nghĩa của Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 đối với hoạt động du lịch ở Nghệ An?

Đồng chí Bùi Đình Long: Tỉnh Nghệ An đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển, trong đó phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ, có môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và chất lượng, là điểm đến hấp dẫn của cả nước với các sản phẩm du lịch đặc sắc mang dấu ấn văn hóa Nghệ An.

Vì vậy, vấn đề mở rộng liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố và khu vực trong cả nước giữ vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành công trong chiến lược phát triển du lịch.

Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch phục hồi và phát triển, trên cơ sở đẩy mạnh kết nối giữa du lịch vùng Bắc Trung Bộ với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Diễn đàn là hoạt động liên kết giúp gia tăng giá trị và lợi ích cho các đơn vị tham gia để khôi phục và phát triển du lịch. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh được xem là trung tâm phân phối khách du lịch lớn của cả nước nên Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng sẽ tạo điều kiện cho các tỉnh giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, giá trị tài nguyên du lịch và các điểm đến, sản phẩm du lịch của mỗi địa phương.

Đồng thời, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch gặp gỡ, giao lưu, liên kết với nhau, mở rộng quan hệ hợp tác.

P.V: Diễn đàn là cơ hội giao lưu, gặp gỡ và hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố, xin đồng chí cho biết các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ của Diễn đàn?

Đồng chí Bùi Đình Long: Diễn đàn do tỉnh Nghệ An, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức có sự tham gia của các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Chủ đề của Diễn đàn là “Hội tụ tinh hoa, nâng tầm điểm đến”, với quy mô khoảng 500 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu; lãnh đạo các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức diễn đàn và đại diện các tập đoàn, tổng công ty du lịch và hàng không…

Diễn đàn được tổ chức với các hoạt động: Chương trình kết nối kinh doanh; Trưng bày giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch, ẩm thực; Triển lãm ảnh đẹp du lịch Nghệ An; Diễn đàn liên kết phát triển du lịch; Ký kết Thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch.

Trước ngày khai mạc Diễn đàn, ngành Du lịch Nghệ An tổ chức đón đoàn Famtrip, Presstrip từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khảo sát, đánh giá các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, từ đó hình thành và xây dựng mối quan hệ hợp tác nhằm thu hút du khách đến từ các trung tâm du lịch.

Đặc biệt, tại Diễn đàn, các đại biểu sẽ được nghe ý kiến các chuyên gia bàn về giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, liên kết giữa thành phố Hà Nội, t hành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng giai đoạn 2022 – 2027.

Trong đó, nổi bật là vấn đề liên kết vùng trong thu hút khách quốc tế đến Việt Nam; khảo sát nhu cầu thị trường nội địa, đánh giá tiềm năng phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ trong tình hình mới; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông vận tải để phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ; phát huy nội lực vùng và thu hút đầu tư để đưa du lịch trở thành động lực tăng trưởng kinh tế; xây dựng sản phẩm du lịch liên kết vùng…

P.V: Các hoạt động tại Diễn đàn khá phong phú, thông qua các hoạt động này, tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu như thế nào cho ngành Du lịch, thưa đồng chí?

Đồng chí Bùi Đình Long: Việc tổ chức Diễn đàn nhằm tạo điều kiện để Nghệ An phát huy vai trò của một trong những trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ. Với những thuận lợi về vị trí địa lý, văn hóa - lịch sử, đặc biệt là điều kiện về giao thông vận tải khi có cảng hàng không quốc tế, cảng biển, ga tàu và các tuyến quốc lộ huyết mạch để kết nối, phát triển du lịch.

Trong những năm qua, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được đầu tư mạnh mẽ, nhiều trục giao thông quốc lộ, dọc, ngang ven biển, vùng miền núi, biên giới, Quốc lộ 1A được nâng cấp, hệ thống các cầu vượt được hoàn thành, Cảng hàng không Vinh trở thành cảng hàng không quốc tế, nhiều tuyến bay mới nội địa được mở ra.

Một số công trình trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp các điểm tham quan nội, ngoại tỉnh kết nối với nhau thuận lợi hơn, gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách nhiều hơn.

Tại Diễn đàn, tỉnh Nghệ An nói chung, ngành Du lịch Nghệ An nói riêng sẽ tranh thủ tối đa cơ hội để giới thiệu, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch, các dự án thu hút đầu tư vào du lịch, dịch vụ đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ.

Và trước mắt là phấn đấu đạt mục tiêu năm 2022 toàn tỉnh đón và phục vụ hơn 7 triệu lượt khách du lịch, trong đó, khách lưu trú đạt trên 4,1 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 10.000 tỷ đồng.

P.V: Có thể nói nội dung quan trọng nhất của Diễn đàn là Ký kết Thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch, xin đồng chí cho biết, sau khi ký kết, tỉnh Nghệ An sẽ làm gì để khẳng định vai trò của mình?

Đồng chí Bùi Đình Long: Trong khuôn khổ Chương trình của Diễn đàn sẽ diễn ra Ký kết Thỏa thuận hợp tác du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng; Ký kết Thỏa thuận hợp tác du lịch giữa doanh nghiệp du lịch 8 tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Sau khi ký kết, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh để thu hút du khách như: Tập trung kết nối phát triển các điểm đến, tiếp cận thị trường khách truyền thống và thị trường khách mới, phát triển sản phẩm du lịch, trong đó, quan tâm xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu và thị hiếu hiện nay, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, đa dạng; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch…

Đồng thời, tỉnh sẽ chỉ đạo ngành Du lịch tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, từng bước khẳng định và lan tỏa thương hiệu du lịch Nghệ An đối với du khách thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bắc Trung Bộ và cả nước. Hàng năm, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình khảo sát (famtrip và presstrip) để quảng bá sản phẩm du lịch, chương trình, điểm du lịch kết nối giữa các tỉnh, thành phố trong liên kết.

Tăng cường liên kết, đưa các sản phẩm du lịch, chương trình, tuyến, điểm du lịch kết nối với các thành viên trong liên kết vào nội dung các hoạt động xúc tiến du lịch. Qua đó, giao các doanh nghiệp du lịch phấn đấu đưa một lượng du khách nhất định qua lại giữa các địa phương và đưa khách về tham quan Nghệ An. Chỉ đạo các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng… không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách, làm hài lòng du khách khi về với Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu!

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!