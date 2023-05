Nghệ An phát hiện trên 4.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(Baonghean.vn) - Từ đầu tháng 2/2023 đến nay, qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, trong 10.167 trường hợp vi phạm, có 4.298 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Thực hiện Kế hoạch 32/KH-CAT-PC08-PV01 ngày 3/2/2023 của Công an tỉnh Nghệ An về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn", từ ngày 3/2 đến nay, lực lượng CSGT Công an Nghệ An đã tổ chức 6.964 ca tuần tra kiểm soát, với 33.143 lượt CBCS tham gia; lập biên bản 10.167 trường hợp vi phạm.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 4.298 trường hợp, tạm giữ 4.298 phương tiện, tước 2.571 GPLX, tương ứng số tiền phạt 14.537.171 nghìn đồng.

Người điều khiển phương tiện có chất ma túy 95 trường hợp, vi phạm tốc độ 5.774 trường hợp, tạm giữ 460 phương tiện, tước 1.452 GPLX, tương ứng số tiền phạt 9.519.886 nghìn đồng.

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng CSGT, Công an Nghệ An cho hay: Xác định người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Thời gian tới, cùng với phát huy hiệu quả hệ thống camera phạt nguội, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông để phát hiện các lỗi vi phạm nói trên, theo đó thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức hoạt động, với quan điểm bất cứ trường hợp nào vi phạm đều bị xử lý.