Nghệ An phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa giao thông

(Baonghean.vn) - Sáng 24/6, tại thành phố Vinh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” và phát động Cuộc thi Đề xuất các giải pháp “Ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” 2022.

Dự chương trình khai mạc ngày hội có đồng chí: Nguyễn Hải Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Giao thông Vận tải; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban An toàn Giao thông tỉnh và các đơn vị đồng hành.

Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” được tổ chức với mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp để định hướng cho thanh niên có những hành vi đẹp, tôn trọng pháp luật, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Nguyễn Hải Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, năm 2022 tiếp tục được Chính phủ chọn là Năm an toàn giao thông với với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với 4 mục tiêu và 8 nhóm giải pháp trọng tâm.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã xác định các hoạt động của Đoàn tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp đã được xác định trong Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2022.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò của các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Bến đò ngang an toàn”; “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”; các đội, nhóm thanh niên tham gia điều tiết, giữ gìn trật tự giao thông; tuyên dương các điển hình thanh thiếu nhi có thành tích trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động Cuộc thi đề xuất các giải pháp “Ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Cuộc thi nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên triển khai chương trình "Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Chính phủ; nâng cao nhận thức và năng lực của thanh thiếu nhi trong sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số để phục vụ cuộc sống, phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông.

Tại Ngày hội và phát động Cuộc thi hôm nay, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Hải Minh kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên hãy phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” với những hành động cụ thể, thiết thực.