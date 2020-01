Nghệ An thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch

Sáng 31/1, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch. Động thái này diễn ra sau khi tình trạng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán diễn biến ngày càng phức tạp, khiến ít nhất 213 người tử vong. Tại Nghệ An đã có 1 phụ nữ bị cách ly do nghi ngờ nhiễm loại virus này.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An họp khẩn ứng phó với viêm phổi Vũ Hán vào tối 29 Tết. Ảnh tư liệu Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch gồm 18 thành viên, trong đó PGS - TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế làm trưởng ban.



Ban chỉ đạo này có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm hàng năm, đặc biệt là dịch bệnh corona. Tăng cường kiểm tra, giám sát Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các trung tâm y tế và bệnh viện. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền nguy cơ cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch.