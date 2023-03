Nghệ An: Thêm 12 cửa hàng và đại lý xăng dầu dừng kinh doanh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương Nghệ An, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có 11 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 1 tổng đại lý xin ngừng kinh doanh và bị thu hồi giấy chứng nhận.

Trong đó, Yên Thành là địa bàn có số cửa hàng kinh doanh xăng dầu chấm dứt hoạt động nhiều nhất với 4 cơ sở là Cửa hàng xăng dầu Ngọc Vinh ở xóm 2, xã Tăng Thành Cửa hàng xăng dầu Kim Hoa ở đội 9, xã Văn Thành; Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm Kinh Bắc xóm 7, xã Lăng Thành; Cửa hàng xăng dầu Lương thực Yên Thành ở khối 2, thị trấn Yên Thành.

Tiếp theo là huyện Nam Đàn với 2 cửa hàng dừng hoạt động: Một cửa hàng tại xóm Phượng Kiều, xã Trung Phúc Cường và Cửa hàng xăng dầu Hường Liên ở xóm Đồng Chăm, xã Nam Cát. Các huyện Quế Phong, Hoàng Mai, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Nghi Lộc, Con Cuông, Nghi Lộc mỗi địa bàn 1 cửa hàng dừng hoạt động.

Đại diện Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương cho biết: ngoại trừ 1 tổng đại lý là Công ty TNHH Huyền Vinh tại xóm 1, xã Nghi Quang, hầu hết cửa hàng kinh doanh xăng dầu chấm dứt kinh doanh đều có quy mô nhỏ lẻ, nằm ở những tuyến đường, vị trí không thuận lợi nên kinh doanh không hiệu quả. Đặc biệt, từ khi Nhà nước siết chặt nguồn cung xăng dầu và vẫn duy trì mức chiết khấu thấp như hiện nay nên thua lỗ. Bên cạnh đó, một số cửa hàng doanh nghiệp do điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy khi cấp đổi, gia hạn giấy chứng nhận, lý do sức khỏe nên cũng nghỉ kinh doanh.

Mặc dù có một số cửa hàng xin nghỉ kinh doanh, nhưng cơ bản nguồn cung vẫn đảm bảo; có một số cửa hàng vẫn được cấp phép mới trên tuyến Quốc lộ 7C, đường ven biển...

Hiện nay, nguồn cung xăng dầu tại Nghệ An chủ yếu từ 2 đầu mối gồm Công ty Xăng dầu Nghệ An chiếm 55% thị phần và Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức chiếm 35% thị phần và các thương nhân phân phối còn lại chiếm 10% thị phần gồm Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, Công ty CP Hàng Hải Phúc An, Công ty TNHH Lưu Nga, Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp Đô Lương, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Nhật…

Toàn tỉnh hiện có 601 cửa hàng xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đang còn thời hạn hiệu lực. So với Thanh Hóa chỉ có trên 500 cửa hàng, Hà Tĩnh chỉ có trên 300 cửa hàng thì mạng lưới phân phối xăng dầu ở Nghệ An đang khá nhiều.

Bình quân thị trường Nghệ An tiêu thụ từ 58.00060.000m3/tháng, trong đó Công ty Xăng dầu Nghệ An cung cấp 32.000-33.000m3 xăng, dầu/tháng; Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức cung ứng khoảng 20.000-22.000m3 xăng, dầu/tháng và các thương nhân phân phối khác cung ứng khoảng 6.000- 7.000m3 xăng, dầu/tháng./.