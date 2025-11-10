Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/10 Các hoạt động của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Nghệ An; Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tăng nguồn cung nhà ở xã hội; Chữ Lai Tay của người Thái Nghệ An chính thức bước vào không gian số toàn cầu; Trao 100 suất quà của Trung ương Đoàn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 11/10.

* Sáng 11/10, tại xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An), Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

* Cũng trong chiều 11/10, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác trò chuyện, thăm hỏi động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: Thành Cường

* Ngày 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Lực lượng vũ trang Quân khu 4: Phát huy truyền thống, viết tiếp chiến công trong kỷ nguyên mới.

* 55 cán bộ Nghệ An tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 2025 - 2027.

Các đại biểu, học viên tham dự Lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K76.B02 Tỉnh ủy Nghệ An (khóa học 2025 – 2027). Ảnh: Minh Quân

* Được sự ủy quyền của Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương, sáng 11/10, tại xã Thông Thụ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn xã Thông Thụ tổ chức chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua.

Đại diện Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An trao quà cho các em nhỏ. Ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

* Chữ Lai Tay của người Thái Nghệ An chính thức bước vào không gian số toàn cầu.

Chữ Lai Tay có mặt trên Unicode 17.0.

* Ra mắt Đội bóng U16 Hoàng Gia Phát - 4YOU SPORT: Chung tay ươm mầm tài năng trẻ Nghệ An.