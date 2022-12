Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/12

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nghệ An trồng rừng nguyên liệu vượt kế hoạch đề ra; Sản lượng cam Vinh đạt khoảng hơn 50.000 tấn; Nghệ An giành huy chương Vàng kickboxing và bóng đá nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc… là những thông tin nổi bật ngày 11/12.

* Năm 2022, Nghệ An đặt mục tiêu trồng 18.000 ha rừng nguyên liệu. Với sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị lâm nghiệp và người dân, toàn tỉnh đã trồng được 20.800 ha rừng nguyên liệu, vượt 2.800 ha.

* Do nhiều diện tích cam bị thoái hóa, năm nay, sản lượng cam Vinh đạt khoảng hơn 50.000 tấn, giảm hơn năm trước. Những diện tích cam có chất lượng tập trung ở các địa bàn Anh Sơn, Thanh Chương, Yên Thành...

* Hatonet - nền tảng kết nối nguồn lực cộng đồng IT đầu tiên tại Việt Nam là dự án vừa được trao giải Nhì cuộc thi Tìm kiếm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng 2022. Tác giả của dự án là Hachinet Takumi – doanh nghiệp phát triển phần mềm khởi nghiệp tại Nghệ An.

* Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Nghệ An cho biết, tối 10/12, nữ võ sĩ kickboxing Nguyễn Thị Mai đã giành tấm huy chương Vàng ở hạng cân 57kg tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Trước đó, tại trận chung kết môn bóng đá nam, các cầu thủ Nghệ An đã xuất sắc vượt qua đối thủ cứng cựa Hà Nội để giành tấm huy chương Vàng.