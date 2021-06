Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/6

* Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; triển khai Kết luận số 01 KL/TW và học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Phạm Cường

Kết quả điều tra dư luận xã hội tháng 3/2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua cho thấy, 60% người được hỏi cho rằng các phong trào thi đua, cuộc thi “phong phú, hấp dẫn, sâu sắc”; 42% người được hỏi cho rằng “đã thể hiện rất rõ” trong hành vi thực tế của cán bộ, đảng viên và 46% đánh giá “được thể hiện tương đối rõ”; 71% số người được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 “Khôi phục, củng cố lòng tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Tại Hội nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, đánh giá một cách sâu sắc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 5 năm qua…

* Cũng trong chương trình Hội nghị, buổi chiều cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Văn phòng Thường trực BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An vừa có công điện khẩn chỉ đạo việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, được hình thành trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; đến 4 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ chiều 12/6 đến ngày 14/6, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan chức năng tăng cường đưa tin kịp thời diễn biến ATNĐ và mưa lũ để người dân biết, chủ động phòng, tránh, ứng phó. Ảnh: Tư liệu

* Để đối phó với các diễn biến của thời tiết, nhất là trong mùa mưa bão, thành phố Vinh đã tiến hành cắt tỉa trên 3.500 cây xanh. Các tuyến như: Đại lộ Lê Nin, đường Quang Trung, Lê Lợi, Trần Phú, Phong Định Cảng… được lực lượng chức năng tiến hành cắt tỉa trước.

Lực lượng chức năng TP. Vinh cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường. Ảnh: Quang An

*Sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại Hà Tĩnh, với tinh thần đồng lòng, chung sức hỗ trợ ngành Y tế và Nhân dân Hà Tĩnh chống dịch, 52 bác sỹ, nhân viên y tế tỉnh Nghệ An đã tình nguyện tham gia hỗ trợ.

Lấy mẫu xét nghiệm tại Lộc Hà, Hà Tĩnh ngày 12/6. Ảnh: Thành Chung

* Theo khảo sát sơ bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An, từ nay đến hết năm 2021, tỉnh Nghệ An cần khoảng trên 11 nghìn công nhân, trong đó nhiều nhất là công nhân lao động tại các nhà máy điện tử và dệt may công nghiệp…

"Ngoài nhu cầu khoảng 11 nghìn công nhân từ nay đến cuối năm, bắt đầu từ năm 2022, do tín hiệu tích cực về thu hút đầu tư và có nhiều dự án mới đi vào hoạt động, nhu cầu lao động trên địa bàn sẽ thiếu nhiều hơn, dự kiến mỗi năm cần khoảng 12-15 nghìn lao động và đến năm 2025 cần khoảng 55-60 nghìn công nhân. Chính vì vậy, cùng với tăng cường năng lực đào tạo, cần có chính sách cải thiện thu nhập cho công nhân để giữ chân và thu hút lao động ngoại tỉnh về” - ông Trần Phi Hùng – Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội cho hay. Giờ học thực hành nghề hàn cơ khí của công nhân hệ Trung cấp Trường Trung cấp nghề Kinh tế Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

* Từ 20 năm trước, cây mận tam hoa từ Bắc Hà (Lào Cai) được đưa về trồng trên đất Mường Lống (Kỳ Sơn). Với sự phù hợp của thời tiết, thổ nhưỡng, địa hình, giống cây này phát triển tốt và được kỳ vọng sẽ góp phần nâng thu nhập cho đồng bào Mông ở Kỳ Sơn. Tuy nhiên những năm gần đây, mận ế chỏng chơ vì không bán được, nhiều hộ dân để mặc cho mận rụng tím gốc.



Những ngày gần đây, để giải cứu mận tam hoa Kỳ Sơn, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức hỗ trợ tiêu thụ mận tam hoa cho bà con nông dân huyện Kỳ Sơn bằng cách giới thiệu, bày hàng tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Nghệ An, với giá bán 18.000 đồng/kg.

Hàng năm xã Mường Lống cung cấp ra thị trường khoảng trên dưới 50 tấn mận. Ảnh: Thành Cường

* Sự kiện được người hâm mộ bóng đá cả nước mong chờ suốt những ngày qua là cuộc đọ sức giữa đội tuyến bóng đá Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai cúp bóng đá thế giới khu vực châu Á.

Không phụ lòng mong đợi, kỳ vọng của người hâm mộ, các “chiến binh sao vàng” của chúng ta dưới dự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã khiến cho “những chú hổ” Malaysia nhận thất bại thứ tư trong năm lần hai đội gặp nhau trong thời gian gần đây.

Với kết quả thua 1-2 ở trận đấu này, ĐT Malaysia đã chính thức bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022. Còn ĐTVN vẫn tiếp tục duy trì khoảng cách 2 điểm với UAE - đội đã đánh bại ĐT Indonesia với tỉ số 5-0 ở trận đấu cùng giờ. Ở trận đấu cuối vòng loại thứ 2 khu vực châu Á gặp chính đối thủ này, chỉ cần 1 trận hòa, ĐTVN sẽ giành ngôi nhất bảng. Nếu thua, ĐTVN vẫn còn cơ hội vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á - thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Văn Đức bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ pha sút bóng ngoài vòng cấm. Ảnh: bongdaplus.vn

* Mặc dù đã có chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Đội tuyển Malaysia (2 - 1), nhưng hàng thủ Đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ ra những vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đây là nỗi lo lớn của người hâm mộ cả nước. Mong rằng những “tử huyệt” này sẽ kịp thời được thầy Park và các học trò khắc phục trong những trận đấu tới.