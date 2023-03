Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/3

(Baonghean.vn) - Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm; Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu thuốc, hoá chất, vật tư y tế; Keo lai rớt giá thảm hại, nhiều địa phương dừng khai thác… là những thông tin nổi bật ngày 13/3.

* Chiều 13/3, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm cấp tỉnh ngành Giao thông vận tải. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa các công trình, dự án trọng điểm vào khai thác hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

* Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Công văn số 163-CV/TU về “Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, nghiêm cấm mọi hành vi bao che, bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

* Sáng 13/3, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản mới của Chính phủ, Bộ Y tế về công tác y tế và triển khai cuộc vận động ủng hộ xây nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2023-2025. Một nội dung lớn được đưa ra bàn bạc trong hội nghị này là giải quyết những vướng mắc trong công tác đấu thầu thuốc, hoá chất, vật tư y tế và tình trạng thiếu thuốc, hoá chất.

* Khoảng hơn 2 tuần vừa qua, keo lai tiếp tục rớt giá do tư thương không thu mua. Hầu hết các cánh rừng keo trên địa bàn Nghệ An phải dừng khai thác.

* Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), đến nay huyện Tân Kỳ đã có 20 sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được công nhận 3 sao OCOP cấp tỉnh.

* Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an Nghệ An đã tập trung làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông tại Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023.