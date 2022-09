Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/9

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra, đốc thúc tiến độ dự án đường ven biển; Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Một số địa phương gặp khó trong lựa chọn sản phẩm OCOP; Mỏ đá nổ mìn làm nhà dân hư hỏng… là những thông tin nổi bật ngày 14/9.

* Chiều 14/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn Km7+00 - Km76+00. Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư, địa phương, đơn vị thi công trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công dự án đảm bảo tiến độ đề ra, giải ngân vốn đạt tỷ lệ cao.

* Chiều 14/9, tại TP. Vinh, Báo Nghệ An tổ chức Lễ Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại Quyết định số 1358-QĐ/TU ngày 23/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Phòng Thư ký biên tập - Nội dung số, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đến nhận công tác tại Báo Nghệ An và giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

* Việc thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần nâng cao đời sống người dân, tăng thu nhập, tạo sản phẩm đặc trưng vùng miền. Dù vậy, hiện vẫn còn một số địa phương ở Nghệ An đang loay hoay trong việc chọn lựa để xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP.

* Tình trạng sụt lún bất thường, nứt nẻ nhà cửa đang xảy ra tại xã Liên Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Khu vực sụt lún, nứt nẻ nằm gần với một mỏ thiếc. Điều khiến người dân lo lắng là mỏ thiếc này được phép bơm hút lượng nước rất lớn.

* Mỏ đá ở Kỳ Sơn lại nổ mìn làm nhà dân hư hỏng, bé gái 1 tuổi phải vào viện. Đây là lần thứ 2 trong vòng nửa năm qua, mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường ở xã Phà Đánh (Kỳ Sơn, Nghệ An) nổ mìn làm đá văng khiến nhà dân hư hỏng, người dân bị thương.