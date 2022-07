Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/7

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, thương binh tại Nghệ An; Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Kỷ niệm chương và ủng hộ an sinh xã hội tại Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 15/7.