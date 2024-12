Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/12 Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2; Tàu cá của ngư dân Nghệ An trúng đậm sam biển… là những thông tin nổi bật ngày 16/12.

* Sáng 16/12, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 2 cho Lực lượng vũ trang tỉnh và gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước phong tặng Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 16/12, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đến chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Phạm Bằng

* Theo kết quả do Bộ Thông tin Truyền thông công bố chiều 16/12, các đơn vị Báo Nghệ An, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An được xếp hạng xuất sắc trong chuyển đổi số báo chí năm 2024.

Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An là 2 đơn vị được xếp loại chuyển đổi số xuất sắc năm 2024. Ảnh: P.V

* Để duy trì vị trí xếp hạng một cách bền vững, ngành giáo dục Nghệ An đang triển khai việc kiểm định đánh giá chất lượng ở tất cả các bậc học.

Tiết học của học sinh Trường THCS Nghi Đức, thành phố Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

* Một tàu cá của ngư dân phường Quỳnh Phương (Thị xã Hoàng Mai) trúng đậm mẻ sam biển, bán cho thương lái tại cảng thu về 500 triệu đồng.

Tàu cá của ông Xuân trúng đậm mẻ sam biển. Ảnh: T.P

* Nghệ An đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại và theo dự báo sẽ còn kéo dài. Thời tiết cực đoan, những hộ nuôi tôm, cá phải bám ao đầm, triển khai đồng loạt các biện pháp chống rét cho vật nuôi.

Trời trở lạnh, các ao nuôi được che bằng bạt, lưới, ni-lông kín gió, đảm bảo nhiệt độ bên trong trên 23 độ C. Ảnh: T.P

* Công an thành phố Vinh phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 28.207 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan khác.