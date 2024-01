Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/1

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp công dân định kỳ; TP. Vinh cho phép kinh doanh hoa, cây cảnh Tết tại 8 khu vực,... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 16/1, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV tiến hành nghe trình bày các tờ trình, báo cáo tại hội trường Diên Hồng và tiến hành thảo luận tại tổ. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn, Quảng Ngãi.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 3. Ảnh: Nam An

* Chiều 16/1, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Trong giờ phút thiêng liêng, biết ơn, kính trọng, tự hào về Bác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Di tích Quốc gia - Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, thuộc xóm Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 16/1, tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 1/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân Nguyễn Hồng Sơn, trú xóm Thung Mòn, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ. Ông Sơn khiếu nại Quyết định số 09 của UBND huyện Tân Kỳ về việc giải quyết những vấn đề liên quan đến một doanh nghiệp lấn chiếm đất của gia đình.

Toàn cảnh phiên tiếp dân định kỳ tháng 1/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 16/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV/2023, định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý I/2024.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

* Chiều 16/1, Đoàn Hội đồng tỉnh Gyeonggi - Do, Hàn Quốc về Nam Đàn, dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt di tích Kim Liên. Tiếp đó, đoàn làm việc với Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa tỉnh Gyeonggi-Do (Hàn Quốc) và Nghệ An.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 16/01, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Huyện uỷ Thanh Chương.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình trao Bằng khen cho đảng viên Phạm Văn Dần - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Thanh Liên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023). Ảnh: Hữu Thịnh

* Sáng 16/1, tại Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023-2024. Có 213 dự án tham gia cuộc thi.

Năm nay toàn tỉnh có 213 dự án tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

* TP. Vinh cho phép kinh doanh hoa, cây cảnh Tết tại 8 khu vực. Tại những điểm này, người kinh doanh hoa, cây cảnh Tết phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường theo quy định.