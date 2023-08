Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/8

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân; Cao tốc đoạn qua Nghệ An chạy nước rút trước thời điểm thông xe; Phê duyệt quy hoạch huyện Diễn Châu… là những thông tin nổi bật ngày 16/8.

* Sáng 16/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023. Để giải quyết dứt điểm kiến nghị, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao UBND huyện Quỳnh Lưu nghiên cứu phương án xử lý việc bồi thường, tái định cư diện tích đất đã thu hồi không đúng quy định đối với ông Trần Bá Định.

Toàn cảnh phiên tiếp công định định kỳ tháng 8/2203 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó định hướng xây dựng Diễn Châu trở thành đô thị cấp thị xã trước năm 2030.

Quy hoạch phát triển 4 đô thị của huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 16/8, tại TP. Vinh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hà Huy Tập tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự ngày hội có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; cùng lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố Vinh và đông đảo cán bộ, nhân dân phường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đến Ban Chỉ đạo phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Duy

* Bắt đầu từ đầu tháng 8, nhiều địa phương trên toàn tỉnh lại thực hiện việc biệt phái, thuyên chuyển giáo viên. Đây là bài toán khó diễn ra nhiều năm nay trong bối cảnh tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ ngày càng phức tạp.

Tình trạng thiếu giáo viên diễn ra tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

* Những hạng mục cuối cùng như rải thảm nhựa, lắp đặt dải phân cách, hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo... đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu thông xe tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu vào dịp 2/9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải.

Nút giao Quỳnh Vinh là một trong những điểm giao thông quan trọng trên tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu, hiện đang tập trung hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông. Ảnh: Trân Châu

* Sau thời gian dài “tắc” đầu ra, từ đầu tháng 7/2023 đến nay, đơn hàng xuất khẩu gỗ của các doanh nghiệp ở Nghệ An đang bắt đầu tăng trở lại.

Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu xuất bán các lô hàng gỗ ghép thanh cho đối tác ở các tỉnh phía Nam. Ảnh: Văn Trường

* Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 399 cơ sở karaoke, quán bar, pub thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC. Trong đó, 174 cơ sở bị đình chỉ hoạt động, 221 cơ sở tự dừng hoạt động, chỉ có 4 cơ sở thuộc địa bàn thành phố Vinh đủ điều kiện hoạt động.